Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın adı, birçok yaz transfer döneminde Real Madrid'e transferle anıldı.

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Geçen yaz da bir istisna olmadı. O dönem Real Madrid başkanlığına aday olan Enrique Riquelme, Norveçli golcüyü transfer etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını açıkça söyledi.

Öte yandan Sport gazetesi, Manchester United'ın eski yıldızı Gary Neville'in The Overlap podcast'inde yaptığı açıklamaları yayımladı. Neville, Haaland'ın sonunda Real Madrid forması giyeceğini söyledi.

İngiltere efsanesi şöyle konuştu: “Erling Haaland'ın en fazla 18 ay içinde, belki de sezon sonunda Real Madrid oyuncusu olacağından kesinlikle eminim.”

Gary Neville bununla da yetinmedi ve Real Madrid'in yeni hücum hattının nasıl şekilleneceğine dair tahminde bulunmaya cesaret etti.

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Gary Neville, “Bence Brezilyalı Vinicius Junior Real Madrid'den ayrılacak, Fransız Kylian Mbappe sol kanada geçecek, Erling Haaland ise Real Madrid'in santrforu olacak” dedi.

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26 yaşındaki Erling Haaland'ın geçen yıl Manchester City ile sözleşmesini 2034 yazına kadar uzattığını hatırlatmak gerekir. Ancak İngiliz kulübünün iddia edilen mali usulsüzlükler davasındaki durumu, tüm tabloyu değiştirebilir.

Manchester City, Pep Guardiola'nın ayrılmasının ardından göreve gelen İtalyan teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde Premier Lig'de sonuçlar açısından kötü bir dönemden geçiyor.

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City, Premier Lig'deki son 4 haftada galibiyet yüzü göremedi. Aston Villa, Brighton ve Nottingham Forest'a yenilen takım, Fulham ile de berabere kaldı.

Manchester City ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İtalyan ekibi Napoli ile 2-2 berabere kaldı ve 10 puanla 8. sıraya yerleşti.