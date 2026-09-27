Manchester City'e caydırıcı cezalar verilmesini talep eden sesler yükseldi. Bunların başında İngiliz futbolunun efsanesi ve Tottenham Hotspur'un eski teknik direktörü Harry Redknapp geliyor.

Manchester City, 2009 ile 2018 yılları arasındaki mali uygulamalarına ilişkin dört yıl süren bir soruşturmanın ardından, kendisine yöneltilen 115 suçlamadan 114'ünde suçlu bulundu.

Kulübün karara itiraz etmesi bekleniyor; nihai ceza ise henüz belirlenmedi.

Redknapp, suçlamaların kapsadığı dönemde Tottenham'ın teknik direktörüydü ve Spurs, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde City ile yarışıyordu.





Tottenham, hem 2010-11 hem de 2011-12 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'ne katılım sıralamasında ikinci oldu; Manchester City ise o dönemde Avrupa'nın en prestijli turnuvasına sonunda katılmayı başardı.

Redknapp, "The Sun" gazetesinde şunları yazdı: "Manchester City'nin kendisine yöneltilen suçlamaların neredeyse tamamında suçlu bulunması, futbol için çarpıcı bir an. Bazı hataların düzeltilmesini talep etme hakkına sahip olduğunu düşünen pek çok kişi var ve ben de onlardan biriyim."

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Redknapp, Spurs'ün City ile Şampiyonlar Ligi kotaları için nasıl yarıştığını hatırlattı: "Üst üste iki sezon, 2010-11 ve 2011-12'de, sezonu katılmaya bir sıra farkla veda ederek tamamladık. Mayıs 2011'de Roberto Mancini'nin takımına 1-0 mağlup olmamız, onların ilk kez katılmasını sağladı ve hayalimiz kendi ellerimizle son buldu."

Şöyle devam etti: "Federasyonda çalışanlar da herkes gibi kurallara uysaydı ne olurdu, kim bilir? O sezonlarda kandırıldığını hisseden yalnızca Tottenham taraftarları olmayacak."

Ancak Redknapp, İngiltere liginin geriye dönük olarak müsabaka klasmanlarını değiştirmesini veya City'nin geçmiş şampiyonluklarının elinden alınmasını istemiyor: "Bu süreç tam bir kaos oldu, ama daha bitirmekten çok uzağız. O geçmiş sezonların tamamını yeniden açmak, dünyanın hayranlıkla izlediği bir lige büyük zarar verir."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Manchester City'nin cezalandırılması ve başkalarına ibret olması gerekiyor, ancak cezaların önümüzdeki yılları kapsaması çok daha mantıklı. Ağır bir şekilde cezalandırılmaları gerekir, ama geriye dönüp geçmişin sonuçlarıyla oynamaya başlamak çılgınlık olur."