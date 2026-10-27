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İngiltere'den resmi yanıt: Harry Kane şövalyelik unvanı alacak mı?

H. Kane
Bayern Münih
İngiltere
Almanya

Bayern Münih'in yıldızının durumuyla ilgili belirsizlik

İngiltere Başbakanlığı sözcüsü, Bayern Münih forması giyen golcü Harry Kane'in 25 yıl aradan sonra Altın Top ödülünü kazanan ilk İngiliz olmasının ardından şövalyelik unvanı alıp alamayacağı konusunu belirsiz bıraktı.

Şövalyelik unvanı, İngiliz hükümdarın (kral ya da kraliçe) spor, sanat, bilim ve hayırseverlik gibi çeşitli alanlarda ülkeye sunduğu üstün başarılar ve değerli hizmetler karşılığında kişilere verdiği yüksek bir onur nişanıdır.

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı, pazartesi akşamı futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülünü kazanmasının ardından Başbakan Andy Burnham'dan tebrik almış, Burnham Kane'in bu başarısını "olağanüstü" olarak nitelendirmiş ve onu "ülkenin dört bir yanındaki genç oyuncular için harika bir örnek" olarak övmüştü.

33 yaşındaki oyuncunun şövalyelik unvanı alıp alamayacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Başbakanlık sözcüsü, hazırlık aşamasında herhangi bir şey olduğunu teyit etmekten kaçındı; bu bilgi İngiliz "Metro" gazetesinde yer aldı.

Sözcü şunları söyledi: "Harry Kane'in İngiliz futboluna çok şey kattığı konusunda herkes hemfikir olacaktır ve bu, ülke adına onun için son derece özel bir an. Ancak her zaman olduğu gibi, nişan verme sürecinin önüne geçmeyeceğim."

Resmi sözcü ayrıca İngiltere Milli Takımı kaptanının daha fazla unvan kazanabileceğine de işaret ederek şunları ekledi: "Yakında İngiltere ile kutlanacak başka bir kupanın daha olmasını umuyoruz."



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