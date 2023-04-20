İngiltere'deki gizli görüntü Dele Alli'nin Beşiktaş kariyerini bitirdi

Dele Alli'nin azot protoksit kullanırken çekilmiş fotoğrafı, Beşiktaş'ın onu aklından çıkarmasına neden oldu.

Everton'dan kiralanan Dele Alli'nin Beşiktaş serüveni istediği gibi gitmedi

Siyah-beyazlılar oyuncuya gelecek sezon için teklif yapmayacak

İngiltere'de çekilmiş fotoğrafı her şeyin sonunu getirdi

NE OLDU? Beşiktaş, 2022/23 sezonundan önce Dele Alli'yi Everton'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak siyah-beyazlılarda istenen performansı sergileyemeyen Dele Alli'nin gelecek sezon takımda olması beklenmiyor.

NE SÖYLENDİ? Sabah'ın haberine göre, Dele Alli, ameliyat için gittiği İngiltere'de "mutluluk gazı" olarak adlandırılan azot protoksit kullanırken görüntülendi. Bu görüntüler, sosyal medyada yayıldıktan sonra Beşiktaşlı yöneticiler durumdan rahatsız oldu ve gelecek sezon oyuncuya teklif yapılması beklenmiyor.

BÜYÜK RESİM: Bu sezon siyah-beyazlı formayla 17 resmi maça çıkan Dele Alli toplamda 3 gol kaydetti. İngiliz oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak Şubat ayında giydi.