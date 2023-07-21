İngiltere'deki hazırlık maçı, maskeli adamların sahaya cenaze arabasıyla girmesiyle yarıda kaldı.

İngiltere Ulusal Lig ekibi Gateshead'in, Cuma günü yaşanan şaşırtıcı olayın ardından komşu şehri Dunston UTS ile oynadığı maç yarıda bırakıldı.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, biri cenaze cenaze arabası olmak üzere iki arabanın sahaya çıktığı ve orta alanda çember çizerek durduğunu gösteriyor.

Cenaze arabası en sonunda orta alana park ediyor ve cenaze arabasındaki iki maskeli adam araçtan çıkıp diğer arabaya biniyor.

Ayrı bir videoda, aynı otomobilin daha sonra bir güvenlik bariyerini aştığı ve stadyumdan çıktığı görülüyor. Olay, devre arasında kısa bir süre sonra meydana geldi ve maç yarıda kaldı.

Gateshead, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Dev arasından kısa bir süre sonra sahada meydana gelen bir olay nedeniyle bu akşamki maçımız hakem tarafından yarıda bırakılmıştır."