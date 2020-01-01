İngiltere Championship'te 9 pozitif vaka daha tespit edildi

İngiltere Championship'te 9 kişide pozitif vaka tespit edildiği açıklandı.

İngiltere Futbol Ligi (EFL), altı Championship kulübünde 9 kişinin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

EFL'den yapılan açıklamada, 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 94 test yapıldığı, 6 ayrı kulüpte 9 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Vaka tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.

EFL daha önce 15 kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.