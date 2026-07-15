İngiltere - Arjantin maçında muhtemel kadrolar: Declan Rice oynayabilecek mi?

Çarşamba akşamı, İngiltere ve Arjantin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanacak maç, gerçek bir şölen olacağa benziyor. Voetbalzone, Declan Rice’ın The Three Lions’ta ilk 11’de yer alacağını öngörüyor.

Sky Sports’a göre, 27 yaşındaki Arsenal orta saha oyuncusu, Arjantin maçı için yeterince formda olduğu tespit edildi.

Rice, Meksika ile oynanan sekizinci final maçının ardından mide sorunları yaşamıştı. Çeyrek finalde ise Norveç karşısında ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

Pazartesi günü Rice, İngiltere milli takımıyla antrenmanlara tam olarak katılabildi. Yıldız oyuncu tamamen iyileşmiş görünüyor. Ayrıca Bukayo Saka’nın ilk 11’de yer alması da oldukça olası. Bu durumda eski PSV oyuncusu Noni Madueke kadro dışı kalacak.

Arjantin'de ise Lionel Messi ve Julián Alvarez forvet ikilisini oluşturacak. Maç, saat 21:00'da (Hollanda saatiyle) başlayacak ve NPO 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İngiltere'nin muhtemel kadrosu: Pickford; Konsa, Stones, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Arjantin'in muhtemel kadrosu: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez.