İngilizleri öfkelendirdi… Yarı final öncesinde eski bir şaka, Mac Allister’ı zor durumda bıraktı

Liverpool’un Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis McAllister’ın eski bir şakası, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası yarı finalinde iki milli takımın karşılaşmasından önce İngiliz taraftarlar arasında öfkeye yol açtı.

Arjantin milli takımı, yarın Çarşamba günü Atlanta Stadyumu'nda, 2026 Dünya Kupası yarı final serisinin ikinci maçında İngiltere milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

Maçtan birkaç saat önce, İngiliz taraftarlar, Mac Allister’ın geçtiğimiz Mayıs ayında eski Liverpool yıldızı Jamie Redknapp ile yaptığı röportajda, İngiltere milli takımını Dünya Kupası şampiyonluğu adayları arasından dışladığı eski açıklamalarını yeniden paylaştılar.

Arjantinli yıldız, tahminleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “İspanya ve Fransa gerçekten güçlü takımlar, ancak ben her zaman Arjantin ve Brezilya’nın şansı olduğunu düşünüyorum.”

Ardından sözlerine şöyle devam etti: “Brezilya en iyi dönemini yaşamıyor olsa da, (Carlo) Ancelotti’nin varlığı ve iyi oyuncular sayesinde bir şansları olduğunu düşünüyorum. Bize gelince, belki.”

McAllister’ın tahminleri Redknapp’ı şaşırttı ve Redknapp, “Ama İngiltere’den bahsetmedin, bize biraz umut ver” diye yanıt verdi. Arjantinli yıldız ise alaycı bir şekilde, “Sence şansınız var mı?” diye karşılık verdi.

McAllister, Salı günü “Sky Sports” kanalına verdiği röportajda bu açıklamalarla ilgili olarak, daha önce İngiltere milli takımını aday göstermemiş olmasına rağmen takımın yarı finale yükselmesinden şaşırıp şaşırmadığı soruldu.

Arjantinli oyuncu şöyle yanıt verdi: “Sorunuzun nedenini anlıyorum; bu, Liverpool’da Jamie (Redknapp) ile yaptığım röportajdan kaynaklanıyor.”

Oyuncu şöyle açıkladı: “Bu bir şakaydı, çünkü İngiltere milli takımının bu aşamaya (Dünya Kupası yarı finali) gelemeyeceğini söylediğim aynı anda, harika oyuncuları ve çok iyi bir teknik direktörleri olduğunu da belirtmiştim.”

Bu maç, yaklaşık 24 yıldır, daha doğrusu 2002 Dünya Kupası grup aşamasındaki karşılaşmalarından bu yana, İngiltere ve Arjantin milli takımlarını Dünya Kupası'nda bir araya getiren ilk maç olacak. O maçta “Üç Aslanlar”, David Beckham’ın golüyle galip gelmişti.