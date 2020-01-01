İngilizler Ozan için geliyor
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Bundesliga ekiplerinden Schalke'de forma giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, Premier Lig devlerinin ilgisini çekiyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre Virgil Van Dijk'ın uzun süreli sakatlığı nedeniyle stoper arayışında olan Liverpool'a ezeli rakibi Manchester United rakip oldu. Harry Maguire'ın yanına genç bir partner arayan İngiliz ekibi, ocak ayında Schalke'nin kapısını çalmayı düşünüyor.
Ekonomik sıkıntılar yaşayan mavi-beyazlıların Ozan için 25 milyon sterlin civarında bir bonservis bedeli talep edeceği konuşuluyor. Son şampiyon Liverpool ise Ozan için Divock Origi'yi takasta önermeyi planlıyor.
2019 yılından bu yana Schalke forması giyen Ozan, bu sezon 8 lig maçında görev aldı.