İngilizler Ozan için geliyor

Schalke'de forma giyen milli stoper Ozan Kabak'a Liverpool'dan sonra Manchester United da talip oldu.

ekiplerinden 'de forma giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, Premier Lig devlerinin ilgisini çekiyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre Virgil Van Dijk'ın uzun süreli sakatlığı nedeniyle stoper arayışında olan 'a ezeli rakibi rakip oldu. Harry Maguire'ın yanına genç bir partner arayan İngiliz ekibi, ocak ayında Schalke'nin kapısını çalmayı düşünüyor.

Ekonomik sıkıntılar yaşayan mavi-beyazlıların Ozan için 25 milyon sterlin civarında bir bonservis bedeli talep edeceği konuşuluyor. Son şampiyon Liverpool ise Ozan için Divock Origi'yi takasta önermeyi planlıyor.

Daha fazla takım

2019 yılından bu yana Schalke forması giyen Ozan, bu sezon 8 lig maçında görev aldı.