Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sezon sonu yaklaştıkça, Türkiye ve Avrupa'da kulüpler gelecek sezonun transfer planlaması için yoğun çalışmalara başladı.

Sezon öncesinde ve devre arasında önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'yi sezon sonunda transferler için yoğun bir mesai bekliyor.

Takıma yeni katılacak isimlerle ilgili çalışmalar sürereken bir yandan da sözleşmesi sona erecek ve takımdan ayrılacak isimler üzerinde duruluyor.

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Fanatik'in haberine göre İngiliz basını Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir iddiaya yer verdi.

İngilter Champinship'te yer alan ve ligde ikinci sırada bulunan Leeds United'ın Premier Lig'e yükselmesi halinde Michy Bathshuayi'ye imza attıracağı iddia edildi.

Neler söylendi?

İngiliz basınında yer alan haberde, Leeds United'ın transfer listesine yer verilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Leeds'in izlediği, Premier Lig tecrübesi oldukça fazla olan (Chelsea ile 77 maç) eski Chelsea forveti Michy Batshuayi.

Belçikalı oyuncu şu anda Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giyiyor ancak sözleşmesinin yaz aylarında sona erecek olması nedeniyle Elland Road'a transfer olabilir."