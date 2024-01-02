İngilizler Fenerbahçe'nin Firmino transferini açıkladı!

Kış transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, gündemine Liverpool'un eski yıldızı Firmino'yu aldı.

Öncelikli hedefi stoper olan Fenerbahçe, kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli ekibin Firmino transferinde oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor.

Ne söylendi?

TalkSport, Fenerbahçe ile birlikte Suudi Arabistan’dan Al-Shabab, AlEttifaq, Al-Fateh ile İngiltere Premier Ligi’nden Sheffield United’ın, Roberto Firmino ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında aradığı ortamı bulamayan ve Ocak ayı içerisinde kulübüyle yolları ayırma kararı alan Firmino’nun, kariyerine Pro Lig’de devam etmeyi düşünmediği ve kontratını feshetmesinin ardından yeniden Avrupa’da oynamanın hayalini kurduğu bildirildi.

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Fenerbahçe avantajlı!

Al-Shabab, Al-Ettifaq ve Al-Fateh’in ilgisine Suudi Arabistan'da kalmamak için olumsuz dönüş yapacağı düşünülen Liverpool’un eski yıldızlarından Firmino’nun tercih edebileceği kulüp olarak elinde ya Fenerbahçe ya da Sheffield United kalacak. Bu iki takım arasında ise Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe'ye daha yakın olduğunun altı çiziliyor.

Tercih etme ihtimali yüksek

Brezilyalı yıldızın, hedefleri olan bir kulübe gitmek istemesi, Premier Lig’de son sırada yer alan ve küme düşme adayları arasında ilk sıradaki Sheffield’a soğuk bakacağı düşünülüyor. Sarı-Lacivertliler’in ise hem Süper Lig’de şampiyonluğa oynaması hem de Avrupa’da mücadele ettiği Konferans Ligi’nde finali gözüne kestirmesi, 32 yaşındaki yıldızın rotayı Türkiye’ye çevirme ihtimalini yükseltiyor.