İngilizler duyurdu! Tottenham, Bale'ı kiraladı

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Real Madrid forması giyen Gareth Bale, eski takımı Tottenham'a kiralandı.

, 'deki geleceği uzun zamandır belirsizliğini koruyan Gareth Bale'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Daily Mail'in haberine göre 7 yıl aradan sonra yeniden İngiltere Premier Lig'in yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibinden 15 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.

Haberin devamı aşağıda

Tottenham tarafından resmi açıklamanın birkaç pürüz giderildikten sonra yapılacağı öğrenildi.

Daha fazla takım

Bale, Tottenham forması giydiği dönemde 203 mücadelede 56 gol atarken, 58 asist yapmıştı. Galli futbolcu, 2013'te 100 milyon euro'luk rekor bonservisle Real Madrid'e transfer olmuştu.

İspanyol devinde 2 ve 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan 31 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.