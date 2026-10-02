İtalyan Enzo Maresca'nın çalıştırdığı Manchester City'nin, İngiltere Premier Lig'inin mali kurallarını ihlal etmekle suçlanıp mahkûm edilmesi hâlinde karşılaşabileceği cezalar, çıkması durumunda yalnızca sportif boyutla sınırlı kalmayabilir.

Marca gazetesi, Sky Sports kanalına dayandırdığı haberinde, Britanya'daki Hazine Komitesi'nin, Birleşik Krallık'ta vergilerden, ödemelerden ve gümrüklerden sorumlu makam olan Gelir ve Gümrük İdaresi'ne bir mektup göndererek, Premier Lig Birliği'nin Manchester City hakkında yürüttüğü soruşturmanın vergisel sonuçlarını sorguladığını aktardı.

Başka bir deyişle, Britanya Vergi İdaresi, Manchester City'nin İngiltere Premier Lig'inin mali kurallarını ihlal ettiği kanıtlanan dokuz sezon boyunca doğru miktarda vergi ödeyip ödemediğini soruşturabilir.

Buna örneklerden biri de, 2018 yılında Alman Der Spiegel dergisinin "Football Leaks" olarak bilinen sızıntılar aracılığıyla ortaya çıkardığı Roberto Mancini'nin ikili sözleşmesidir.

O dönemde yayımlanan bazı e-postalar, hâlihazırda İtalya Millî Takımı'nı çalıştıran İtalyan teknik direktörün iki sözleşmesi olduğuna işaret ediyordu; ilki Manchester City'yi çalıştırmaya ilişkindi ve bu sözleşme kapsamında 1,45 milyon sterlin alıyordu, ikincisi kapsamında ise Mancini'yle bağlantılı bir şirkete yıllık 1,75 milyon sterlin ödeniyordu.

Ancak bu yalnızca tek bir örnek, zira şu an itibarıyla sonuçlar bu bilgilerin varlığından öteye geçmiyor. Yine de Sky Sports kanalı, Hazine Komitesi'nin, Britanya Vergi İdaresi'nin olup biteni soruşturduğundan kesin biçimde emin olmak istediğini bildirdi.



