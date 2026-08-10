İngiliz kulübü tabanca pankartı yüzünden yargıya başvurdu

Nottingham Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis, saldırgan bir pankart nedeniyle Crystal Palace kulübünü mahkemeye vermek üzere harekete geçti.

BBC Sport ağının haberine göre, Marinakis'in avukatları, Crystal Palace taraftarlarının açtığı ve Nottingham'ın sahibini oyuncu Morgan Gibbs-White'ın kafasına silah doğrultmuş şekilde gösteren bir pankart nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye hakaret davası açtı.

Pankart, geçtiğimiz ağustos ayında iki takım arasında Selhurst Park'ta oynanan ve İngiltere Premier Lig'de 1-1 berabere biten maç sırasında görüldü ve üzerinde "Bay Marinakis şantaj, maç sonuçlarının manipülasyonu, uyuşturucu ticareti veya yolsuzluğa karışmamıştır" ifadesi yer alıyordu.

Marinakis, bu suçlamalarla ilgili herhangi bir usulsüzlük yaptığını sürekli olarak reddetti.

Kasım 2025'te İngiltere Federasyonu, taraftarlarının uygunsuz şekilde davranmamasını sağlamadaki başarısızlığı nedeniyle Crystal Palace'a bir suçlama yöneltti.

Pankart, suçlamanın gerekçesi olarak özellikle zikredilmemiş olsa da, hakaret içeren, siyasi ya da saldırgan sloganlar taşıyan mesajlarla ilgili katı kurallar bulunuyor.

İngiliz milli oyuncu Morgan Gibbs-White, Tottenham'ın sözleşmesindeki 60 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini devreye soktuğunun görülmesinin ardından geçtiğimiz yaz Nottingham'dan ayrılmaya yaklaşmıştı.

Ancak Nottingham Forest'ta kalmak için yeni bir sözleşme imzaladı ve Marinakis'in yanında verdiği bir röportajda kararı hakkında konuştu.