Real Madrid yıldızı Jude Bellingham, İngiltere Milli Takımı'ndaki futbol kasırgasından, kraliyet ekibiyle zaman zaman parlayan bir oyuncuya dönüştü.

Bu durum, İngiliz orta saha oyuncusunun son milli ara döneminde dikkat çekici bir performans sergilemesinin ardından, maçları sonuçlandırmadaki aynı etkinliği koruyamadan kulübüne dönmesiyle ortaya çıktı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Bellingham yeteneğini kaybetmedi, ancak artık daha az güçlü bir şekilde ortaya çıkıp kayboluyor; bu arada performansındaki etkisini kademeli olarak geri kazanıyor. Bu da Barcelona karşısındaki El Clasico'da onu sınava sokacak.

Bellingham 3 Ekim günü Hırvatistan karşısında olağanüstü bir performans sergilemeyi başardı; sanki maçı tek başına oynuyormuş gibiydi.

İngiltere Milli Takımı, Rijeka şehrinde rakibini 7-0 yendi. Real Madrid oyuncusu bir gol atarken üç gole de asist yaptı, sahanın her yerinde hazır bulundu, istediği zaman tempoyu yükseltti ve takım arkadaşlarıyla sürekli iletişimini korudu.

Performansı, güç, yetenek ve kişiliğin bir gösterisi niteliğindeydi; özellikle Luka Modric'i de barındıran Hırvatistan Milli Takımı sıradan bir rakip ya da ağır yenilgiler almaya alışkın küçük bir takım değildi; aksine durum tam tersiydi.

Bu maç, Bellingham için olağanüstü bir milli ara dönemini taçlandırdı; bu süreçte dört maçta bir gol atıp dört gole asist yaptı.

Oyuncu, kraliyet ekibinin forması altındaki ilk sezonunda dikkatleri üzerine çeken o versiyonunu herkese hatırlattıktan sonra Madrid'e döndü; o dönemde orta saha oyuncusu ceza sahası içinde beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıyor ve maçları dikkat çekici bir kolaylıkla sonuçlandırıyordu.

Ancak İngiltere Milli Takımı'ndaki bu parlak performans, Real Madrid ile anında bir süreklilik bulamadı. Dönüşünden bu yana Bellingham, Villarreal, Roma, Sevilla ve Leipzig karşısında dört maç oynadı; bu maçlarda hiç gol atamadı ve yalnızca bir asistle yetindi.

Bu bilanço, kısa süre önce ülkesinin milli takımıyla beş gole doğrudan katkıda bulunan bir oyuncu için mütevazı görünüyor.

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Bellingham'ın iyi performanslar sergilemeyi bıraktığını söylemek haksızlık olur; zira performansının değerlendirilmesi birçok yönün göz önünde bulundurulmasını gerektiriyor. Ancak İngiltere Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarına büyük bir ivme kazandıran o ezici varlığın ve sonuçlandırma yeteneğinin bir kısmını kaybetti.

Dönüşüne tanıklık eden Villarreal maçında Bellingham, büyük bir hücum etkisi olmadan 90 dakika oynadı; iki kez şut çekti, hiç gol fırsatı yaratmadı ve İngiltere Milli Takımı ile ortaya koyduğu kasırgadan uzak bir performans sergiledi.

Oyuncu, Roma karşısında maçın tamamını oynamasına rağmen gol atamadı; üç kez şut çekti, takım arkadaşlarına bir fırsat yarattı ve oyuna daha fazla dahil oldu. Ancak hücumların, gollerin ve heyecan dolu anların birbirini izlediği, Real Madrid'in 4-3 kazanmasıyla sonuçlanan maçın ortasında varlığı geriledi.

Bu performans Hırvatistan karşısında sergilediğiyle kıyaslandığında fark belirgindi; İngiltere Milli Takımı'nın her hücumunun ardında duruyormuş gibi görünen oyuncu, sahneyi domine eden başka oyuncuların varlığı ve hücum sorumluluklarının farklı dağılımı altında, Real Madrid içindeki konumunu yeniden kazanmaya ihtiyaç duyar hale geldi.

Etkisini geri kazanma

Ancak rakamlar, dönüşünden bu yana gelişmeye devam eden Bellingham'ın seviyesinde sürekli bir düşüş olduğunu da yalanlıyor; Villarreal karşısında hiç fırsat yaratamadıktan sonra Roma'ya karşı bir fırsat, Sevilla karşısında iki fırsat ve Leipzig maçında üç fırsat yarattı.

Bu rakamlar, bir kriz olduğunu ima edenlerden farklı bir tablo çiziyor; zira Real Madrid'in orta saha oyuncusu, en iyi dönemlerinde gösterdiği gol atma kolaylığını henüz geri kazanmamış olsa da, oyundaki etkisini kademeli olarak geri kazanıyor.

Bellingham, Sevilla karşısında milli aradan bu yana tek golcü pasını verdi; Kylian Mbappe'ye bir gol asisti yaptı ve bu serideki en verimli maçını oynadı. Leipzig maçında ise bir kez daha gol atmaya doğrudan katkıda bulunmadı, ancak üç fırsat yarattı, iki kez şut çekti ve iki çalım girişiminde de başarılı oldu.

Işıklar başka oyunculara dağıldığında bu ayrıntılar ilgi görmeden geçebilir, ancak son hücum bölgelerindeki varlığı giderek artan bir oyuncuyu ortaya koyuyor.

Bellingham'ın saha içindeki mevkisi de performansının niteliğini etkiliyor; zira Jose Mourinho, forvetlere yakın ileri bir mevkide ona güveniyor; burada orta sahadan öne çıkma ve ceza sahasına ulaşma yetenekleri fark yaratabiliyor.

Ancak bu rol, onu hücum kurulumunun bazı aşamalarından da uzaklaştırıyor ve varlığını topun tehlikeli bölgelere ulaşma derecesine bağlı kılıyor.

Bazen Bellingham, topun paslaşılmasına katılmadığı için maçtan kaybolmuş gibi görünüyor; bazen de aniden ortaya çıkıyor, uygun bir alan buluyor ve sıradan bir hücumu tehlikeli bir fırsata dönüştürüyor. İşte kaleye yakın oynamanın bedeli bu: Maçın bazı dönemlerinde sürekli varlığı azalıyor, ancak sonuçlandırma konusunda daha yetenekli hale geliyor.

Bu sezonki toplam bilançosu açısından Bellingham, İspanya Ligi'nin dokuz haftasında üç gol atıp üç asist yaptı.

Gollere yaptığı altı doğrudan katkı, bir orta saha oyuncusu için dikkat çekici bir bilanço teşkil ediyor; bu da sezonunu hayal kırıklığı olarak nitelemeyi engelliyor.

Mesele, hâlâ sahip olduğu yeteneğin büyüklüğüyle ilgili değil, bunu tekrar tekrar sahaya yansıtabilme becerisiyle ilgili. İngiltere Milli Takımı, milli ara döneminde neredeyse her çıkışını rakipler için bir tehdit kaynağına dönüştürebilen parlak bir oyuncunun keyfini çıkardı.

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Real Madrid'e gelince, seviyesinin geliştiğine dair net göstergeler bulunmasına rağmen, bundan sonra Bellingham'ın daha az istikrarlı bir versiyonunu geri aldı.

Camp Nou'da Barcelona karşısında oynanacak El Clasico, oyuncunun seviyesini geri kazanma konusunda kaydettiği ilerlemeyi test etmek için ideal sahne gibi görünüyor.

Mourinho'nun, herhangi bir maçın gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu olarak Bellingham'ın enerjisine, ceza sahasına ulaşma yeteneğine ve güçlü kişiliğine ihtiyacı olacak.

Önündeki zorluk ise, bireysel kıvılcımları hakimiyete ve kesintili görünümleri bir futbol kasırgasına dönüştüren sürekliliği geri kazanmak olacak.



