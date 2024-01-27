Altay Bayındır'ın Newport karşısında Manchester United forması ile çıkacağı ilk maç büyük bir merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'den yazın Manchester United'a transfer olan kaleci Altay Bayındır, pazar akşamı tarihi bir gün yaşayacak.

2023 yılında yeni takımıyla sahaya çıkamayan milli file bekçisi, Manchester United'ın kalesini ilk kez korumaya hazırlanıyor.

Mücadele öncesinde GOAL'ün İngiltere muhabiri James Hunsley, Altay Bayındır hakkında konuştu. Hunsley, Afrika Uluslar Kupası'nda da süre alamayan Andre Onana'nın Altay'dan korkması gerektiğini vurguladı.

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Neler söylendi?

Hunsley konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Altay bence iyi iş çıkaracak! Ten Hag'in basın toplantısında bahsettiği gibi, Türkiye'de Fenerbahçe'de baskıyla başa çıkmaya alışkın ve bu durumun üstesinden gelecektir.

"Newport'a karşı iyi oynarsa United'ın önümüzdeki birkaç maçına başlayabilir. Ayrıca Onana, Kamerun'da ilk 11 dışında bırakıldı. Bu yüzden bence Altay'dan korkmalı.

"Altay bu süreçte elini iyice ısıtırsa Onana'ya 1 numarada rakip olmaması için hiçbir sebep yok!

"Taraftarlar ona şans verilmesini istiyorlar. Ocak ayındayız ve hâlâ United formasıyla ilk maçına çıkmamış olması büyük talihsizlik.

"Bu yüzden onu iş başında görmek için sabırsızlanacaklarını tahmin ediyorum!"