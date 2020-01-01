Man City ve Man Utd Haaland için kapışıyor
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Borussia Dortmund'da attığı gollerle yıldızlaşan Erling Braut Haaland için Premier Lig'in dev ekipleri yarışıyor.
Daily Mail'in haberine göre Manchester United ve Manchester City, Norveçli golcü için önümüzdeki aylarda teklif yapmaya hazırlanıyor.
2022 yılında yaklaşık 70 milyon avroluk serbest kalma maddesi aktifleşecek başarılı futbolcu için yapılacak tekliflere Dortmund da sıcak bakıyor. Alman ekibi böylece oyuncuyu gerçek piyasa değerinde satarak kaynak yaratmayı hedefliyor.
İspanyol devi Real Madrid'in de Haaland'ı istediği ancak ekonomik sebepler nedeniyle bu transferde geride kaldığı konuşuluyor.
Haaland bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 14 maçta 17 gol atmayı başardı.