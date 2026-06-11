İngiliz devi, gözünü Lewandowski'ye dikti... Ancak anlaşmanın tamamlanmasının önünde bir engel var

Manchester United, Barcelona'daki kariyerinin sona ermesinin ardından oyuncunun bedelsiz transfer olmasının avantajını kullanarak, mevcut transfer döneminde deneyimli Polonyalı forvet Robert Lewandowski'yi kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, "Kırmızı Şeytanlar" yönetimi, takımın hücum projesinde Slovenyalı Benjamin Sesko'nun yanı sıra, büyük deneyime sahip ve takıma anında katkı sağlayabilecek bir forvet arayışında olduğu için Lewandowski'nin durumunu yakından takip ediyor.

Polonyalı milli oyuncu, özellikle Barcelona'da sergilediği olağanüstü performansın ardından Old Trafford'da büyük saygı görüyor. Lewandowski, dört sezon boyunca 193 maça çıkmış ve 120 gol atmıştı.

Ayrıca, profesyonel kariyeri boyunca daha önce Premier Lig'de oynamamış olan Lewandowski için, İngiltere'nin en üst liginde yeni bir deneyim yaşama fırsatı da cazip bir unsur olabilir.

Bununla birlikte, oyuncunun mali talepleri anlaşmanın önündeki en büyük engel olduğu için, transfer şu anda henüz kesinleşmiş görünmüyor.

Haberlere göre Manchester United yetkilileri, Lewandowski'ye Barcelona'da aldığı maaşın aynısını verme konusunda istekli görünmüyor. Bu durum, görüşmelerin yavaşlamasına ve dosyanın tüm olasılıklara açık kalmasına neden oldu.

Lewandowski'ye olan ilgi sadece İngiliz kulübüyle sınırlı değil. ABD liginden birçok kulüp, başta Chicago Fire olmak üzere, durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca, devasa finansal teklifler sunma gücüne sahip Suudi Arabistan ligindeki kulüpler de ona ilgi gösteriyor.

Deneyimli Polonyalı forvetin önünde birçok seçenek bulunurken, geleceği hala belirsizliğini koruyor. Tahminlere göre, nihai kararını vermesi ve bir sonraki durağını belirlemesi birkaç hafta sürebilir.