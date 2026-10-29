Real Madrid'de sağ bek pozisyonu, takımın istikrarını tehdit eden kronik bir baş ağrısına dönüşmüş görünüyor. İki yıllık planlamanın ardından Madrid ekibi, bu pozisyonda bariz bir aksaklıkla karşı karşıya kaldı ve bu durum, İngiliz Trent Alexander-Arnold'u anavatanına geri döndürebilecek dramatik bir senaryonun kapısını araladı.

İki yıl önce Real Madrid, Arnold'u kaptan Dani Carvajal'ın yanında oynaması için kadrosuna katmıştı. Carvajal'ın ayrılmasının ardından ise son transfer döneminde Hollandalı Denzel Dumfries'i getirdi.

Buna rağmen ikisi de teknik heyeti ikna edemedi; öyle ki bir savunmacı olmayan Fede Valverde, Xabi Alonso ve Arbeloa yönetiminde bu pozisyonda görev yaptı ve José Mourinho yönetiminde de aynı çizgi sürdü.

Mourinho, Arnold'u geri plana itiyor

İspanya'nın "Cadena SER" radyosu, Real Madrid içinden kaynaklara dayanarak özellikle Arnold'un bir türlü oturmadığını ve seviyesinin Liverpool'da sergilediğinden çok uzak olduğunu, hatta son Dünya Kupası'nda İngiltere kadrosunda yer alamadığını aktardı.

Bu düşüş, onu Mourinho'nun tercih sıralamasında en sona itti. Portekizli teknik adam için Valverde, bu pozisyonda ilk tercih. Uruguaylı oyuncunun asıl mevkii olmadığı için sağ bek oynamayacağına dair meşhur açıklamasına rağmen, performansı ve orta sahayı organize etmesi onu bir numaralı seçenek haline getirdi. İkinci sırada Dumfries, ardından fırsat bulunursa Castilla'dan bir oyuncu geliyor.

Liverpool harekete geçiyor: Çözüm kiralık transfer

Bu nedenle, yıllık yaklaşık 16,7 milyon euro kazanan Arnold'un yakın bir ayrılığına dair söylentilerin yayılması şaşırtıcı olmadı.

Gazeteci Pacojó Delgado'nun SER Deportivos radyosunda açıkladığına göre Liverpool, önümüzdeki kış transfer döneminde oyuncuyu geri almak için Real Madrid'e, başlangıçta kiralık olmak üzere, resmi bir teklif sunma konusunda taraftarlarının ve oyuncunun menajerlerinin nabzını yoklamaya çoktan başladı.

28 yaşındaki ve Beatles'ın şehrinde doğan Trent, Liverpool'dan taraftarlarıyla tam bir uyum içinde ayrılmamış olsa da ilk anketler, Liverpool taraftarlarının yalnızca üçte birinden azının geri dönüşüne karşı olduğunu gösteriyor; bu da tarihi bir dönüşün yolunu açıyor.

Transferin önünde iki engel: Sürpriz isim Pedro Porro

Arnold'un Anfield'a dönüşü iki sorunla karşı karşıya. Birincisi, Liverpool'un mali gücü olmasına rağmen yüksek maaşı. İkincisi ise takım arkadaşı Jude Bellingham ile çok yakın ilişkisi; zira Real Madrid, orta saha oyuncusunun sergilediği olağanüstü sezonu sekteye uğratabilecek bir adım atmak istemiyor.

Pacojó sözlerini çarpıcı bir öngörüyle noktaladı: "Liverpool'un sert bir baskı uygulayacağına bahse girerim, ayrıca Mourinho'nun karşılığında Pedro Porro'yu istediğine de bahse girerim; o da Deco'nun Barcelona'da istediği bir oyuncu. Ama bu sadece benim tahminim."

Bu gelişme, aynı radyonun haftalar önce Barcelona'nın kışın ya da yazın kadrosuna katmak amacıyla Pedro Porro'yu, Dünya Kupası'nda Lamine Yamal ile sergilediği mükemmel uyumdan da yararlanarak, sorduğunu ortaya koyduğu bir dönemde geliyor.

İspanyol dünya şampiyonunun kendisi de, Tottenham'ın seviye düşüşünün milli takımdaki şansını etkilemesinden çekinerek La Liga'ya dönmek istiyor. Şu anda ilk tercihinin Barcelona olduğu görülüyor, ancak Real Madrid de karşı bir hamle yapma ihtimalini göz ardı etmiyor.