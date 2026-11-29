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Jurriën Timber, pazar günü Arsenal ile Manchester City arasında oynanan Premier Lig maçında (2-2) başrolü üstlendi. Hollanda milli takım oyuncusu, son dakikalarda Arsenal'ı yenilgiden kurtardı ancak İngiliz basınının eleştirilerinden kaçamadı. Hatta İngiliz gazetelerinden biri savunmacıya geçer not vermedi.

Arsenal, Emirates Stadyumu'nda iki kez geriye düştü. Timber, 83. dakikada bir köşe vuruşundan skoru 2-2'ye getirdi ve Londra ekibi böylece Manchester City karşısındaki altı puanlık üstünlüğünü korudu.

Timber, Pep Guardiola'nın takımına karşı performansıyla BBC'den 6 puan aldı. İngiliz yayın kuruluşu, özellikle Erling Haaland'ın açılış golüne giden süreçte Hollanda milli takım oyuncusunun rolünü sorguladı.

Timber, savunmadaki performansıyla BBC üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmadı. Ancak eski Ajaxlı oyuncu, maçın son bölümünde attığı kritik beraberlik golüyle performansını bir ölçüde telafi etti.

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The Sun ise Timber'ın performansına 7 puan vererek çok daha olumlu bir değerlendirme yaptı. İngiliz tabloid gazetesi, savunmacının maçın başlarında çok iyi bir fırsatı değerlendiremediğini ve tartışmalı bir pozisyonun da içinde yer aldığını belirtti.

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Timber, Jérémy Doku'nun saçını çekmiş gibi görünüyordu. The Sun'a göre Arsenal'ın sağ beki, maça devam edebildiği için şanslıydı.

Gazeteye göre Timber, Manchester City'nin açılış golüne giden süreçte de hatasız değildi. Hollandalı oyuncu, takım arkadaşı Noni Madueke'yi zor durumda bıraktı ancak son bölümde arka direkte beraberlik golünü atarak kendini affettirdi.

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Ancak Timber'ın golü, Evening Standard'ın verdiği notu kurtarmaya yetmedi. Londra gazetesi, savunmadaki performansını eleştirdiği Hollanda milli takım oyuncusuna 5 puan verdi.

Daily Express de Timber'ın performansını yetersiz buldu ve eski Ajaxlı oyuncuya 5 puan verdi. İngiliz gazetesi, Hollandalı oyuncu ile Doku arasında ilk yarıda yaşanan tartışmalı pozisyona da değindi.

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Daily Express, “İlk yarıda Doku'nun saçını çektikten sonra kırmızı kart görmekten kurtuldu” diye yazdı. “Ayrıca son derece hızlı kanat oyuncusuyla maç boyunca sert bir mücadeleye girdi.”

Timber'ın kaçırdığı fırsat da savunmacının hanesine eksi olarak yazıldı. “Viktor Gyökeres'in kafa vuruşu direkten döndüğünde topu aslında ağlara göndermeliydi. Ancak maçın bitimine kısa süre kala gol için doğru zamanda doğru yerdeydi.”