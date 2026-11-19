Paris Saint-Germain'in eski oyuncusu ve Fransız medya yorumcusu Jerome Rothen, dünya futbolunun yıldızlarına FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı harekete geçmeleri için dikkat çekici bir çağrıda bulundu. Rothen, büyük oyunculardan bir araya gelip nüfuzlarını FIFA yönetiminde değişiklik yaratmak için kullanmalarını ve Infantino'yu görevinden ayrılmaya zorlayabilecek toplu bir grev düzenlemeye kadar gitmelerini istedi.

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Paris Saint-Germain'in eski oyuncusu ve Fransız medya yorumcusu Jerome Rothen, dünya futbolunun yıldızlarına FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı harekete geçmeleri için dikkat çekici bir çağrıda bulundu. Rothen, büyük oyunculardan bir araya gelip nüfuzlarını FIFA yönetiminde değişiklik yaratmak için kullanmalarını ve Infantino'yu görevinden ayrılmaya zorlayabilecek toplu bir grev düzenlemeye kadar gitmelerini istedi.

Rothen'in açıklamaları, 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılması planlanan FIFA başkanlık seçiminin yaklaştığı bir dönemde geldi. Şubat 2016'dan bu yana kurumun başında bulunan Infantino, bu seçimde yeni bir dönem için yarışmaya hazırlanırken liderliğinin geleceğine ilişkin zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Merakla beklenen seçimde birçok taraf Infantino'ya rakip olmak için harekete geçti. Bunların başında, Avrupa federasyonlarının desteğini aldıktan sonra UEFA'nın desteğiyle yarışa giren Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo geliyor. Diallo, mevcut FIFA başkanına bir alternatif sunmayı amaçlıyor.

Japonya Futbol Federasyonu'nun onursal başkanı Japon Kozo Tashima da göreve adaylığını açıkladı ve olası bir iş birliği konusunda Diallo ile görüşmelere hazır olduğunu belirtti. Tottenham'ın eski oyuncusu İsviçreli Ramon Vega ise FIFA başkanlığı için Infantino ile yarışma isteğini açıklayan isimler arasında yer aldı.

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Tüm bu gelişmelerin ortasında Rothen, FIFA yönetimindeki değişikliğin yalnızca adaylar arasındaki mücadeleyle ya da ulusal federasyonların girişimleriyle sınırlı kalmaması, oyuncuların kendilerini de kapsaması gerektiğini düşünüyor. Rothen'e göre oyuncular, oyunla en güçlü bağa sahip olan ve geleceğini etkileme gücü en yüksek olan taraf. Bu durum özellikle küresel popülerliğe ve büyük nüfuza sahip yıldızlar için geçerli.

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Rothen, RMC radyosunda yayınlanan "Rothen s'enflamme" adlı programında, Infantino'yu tek başına deviremeyeceğini ancak dünya futbolunun büyük oyuncularının geniş çaplı bir hareket başlatabileceğini düşündüğünü söyledi. Rothen, bu girişime öncülük edebilecek en öne çıkan isimler olarak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi isimleri işaret etti.

Fransız yorumcu, futbol yıldızlarının oyun içinde olağanüstü bir konuma sahip olduğunu ekleyerek, bu nedenle ortak bir tavır almalarının onlara FIFA yönetimi karşısında büyük bir güç kazandırabileceğini söyledi. Rothen, futbolun özünde oyunculara ait olduğunu ve oyuncuların hem kendi geleceklerini hem de yer aldıkları turnuvaların geleceğini etkileyen kararların dışında kalmalarının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

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Rothen, yalnızca açıklama yapılması ya da kamuoyu önünde eleştiri yöneltilmesi talebinin ötesine geçerek oyunculara futbol oynamayı bırakıp somut bir tavır almaları çağrısında bulundu. Rothen, 15 gün sürecek toplu bir grevin FIFA yönetimi üzerinde etkili bir baskı aracı olabileceğini ve yetkilileri yıldızların taleplerini ciddiye almaya zorlayabileceğini savundu.

Rothen, oyuncuların kısa bir süreliğine maçlara çıkmamasının, toplu ve organize bir şekilde gerçekleşmesi halinde, yıldızların müsabakalardan uzak kalmasının doğrudan etkisi nedeniyle dünya futbolunu farklı bir durumla karşı karşıya bırakacağını açıkladı. Rothen'e göre bu, sorumlu tarafları oyunun yönetilme biçimini ve FIFA düzeyinde alınan kararları yeniden gözden geçirmeye itebilir.

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Rothen ayrıca Infantino'yu oyuncuların aleyhine ticari çıkarlara ve para kazanmaya odaklanmakla suçlayarak sert eleştiriler yöneltti. Fransız yorumcu, FIFA'nın yönetim biçimi ve başkanının aldığı kararlar etrafındaki tartışmalar sürerken, kendi görüşüne göre futbolun sağlığının ve geleceğinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Bu açıklamalar, Infantino'nun özel sektör yatırımcılarının FIFA turnuvalarının gelirleriyle bağlantılı ticari bir yapıya ortak olmasının önünü açan önceki bir öneri nedeniyle eleştirilerle karşılaştığı bir döneme denk geldi. Geniş çaplı itirazlara yol açan ve ardından geri çekilen bu öneri, FIFA yönetimi ile özellikle Avrupa'daki bazı futbol paydaşları arasındaki anlaşmazlıkları derinleştiren en önemli dosyalardan biri haline geldi.

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Rothen, büyük oyuncuların saflarını birleştirmesinin gerçek bir değişim yaratabilecek yol olduğunu düşündüğünü vurgulayarak sözlerini tamamladı. Fransız yorumcu, 15 gün boyunca oynamamanın görmezden gelinmesi zor bir mesaj olacağının altını çizdi. Bu sözler, gözlerin yaklaşan FIFA başkanlık seçimine ve bu seçimin Infantino'nun kurumun başındaki geleceğine dair ortaya çıkaracağı yeni tutum ve ittifaklara çevrildiği bir döneme denk geldi.