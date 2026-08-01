Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Kendisine yöneltilen eleştiriler, artık bazı kararlara itiraz olmaktan çıkıp futbol dünyasının en nüfuzlu kurumunun koridorlarında siyasi geleceğini tehdit eden bir krize dönüştü. Infantino hâlâ geniş bir destek tabanına sahip olsa da son gelişmeler, olası bir ayrılış ve dönemi sona ererse yerini alabilecek isimler hakkında ciddi soru işaretlerinin önünü açtı.

Yalnızca birkaç hafta önce Infantino nüfuzunun zirvesinde görünüyordu; Dünya Kupası etkinliklerini takip etmek için özel bir uçakla Amerikan şehirleri arasında seyahat ediyor, 19 Temmuz'daki kupa takdim töreninde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında yer alıyordu.

Ancak FIFA müsabakalarındaki hisselerin özel sektör yatırımcılarına satılmasını öngören tartışmalı projeden geri adım atmasının ardından tablo hızla değişti. Söz konusu öneri, futbol camiasında geniş bir itiraz dalgasına yol açmıştı.

FIFA Başkanı, Büyük Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'dan sert eleştiriler aldı; buna futbol taraftarlarının geniş çaplı bir tepkisi de eklendi. Ancak en tehlikelisi, büyük kıta federasyonlarının Infantino'nun Uluslararası Federasyon'u yönetme biçimine itiraz etmesi oldu.

Kıta federasyonlarından itirazlar

Eleştiriler yalnızca Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ile sınırlı kalmadı; Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu'na (CONCACAF) ve Asya Futbol Konfederasyonu'na da yayıldı.

Asya Futbol Konfederasyonu yaptığı açıklamada krizin "tek bir öneriyi aştığını, FIFA içindeki istişare ve karar alma mekanizmalarında ele alınması gereken temel zayıflıkları ortaya çıkardığını" vurguladı.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin kaynakları, CONCACAF üyelerinin çoğunluğunun Infantino'nun oyunun işlerini yönetmeye devam edebileceğine dair kuşku duyduğunu ya da ona olan güvenini zaten yitirdiğini belirtiyor.

Kriz, Infantino'nun özel danışmanı ve aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nı düzenleyen Amerikan çalışma ekibinin baş danışmanlığını da yürüten Carlos Cordeiro'nun istifasının ardından daha da karmaşık bir hâl aldı.

Ayrıca FIFA'nın Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Başkanı Kevin Lamour, "Associated Press" ajansına Uluslararası Federasyon'un yönetiminin bizzat tartışmalı proje konusunda "kandırıldığını" açıkladı. Medyanın temaslarına rağmen FIFA resmi bir açıklama yapmadı.

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Infantino'nun ayrılışı gündemde mi?

Baskılar tırmansa da birçok kişi, Infantino döneminin yaklaşan sonundan bahsetmenin hâlâ erken olduğunu düşünüyor.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun eski başkanı David Bernstein, normal bir kurumdaki herhangi bir yöneticinin bu büyüklükte bir krizin ardından görevini kaybedeceğini söyledi; ancak FIFA'nın farklı olduğuna, başkanının görevde kalmasının ulusal federasyonlardan aldığı desteğin büyüklüğüne bağlı olduğuna dikkat çekti.

FIFA'nın eski başkan yardımcısı Jim Boyce ise Infantino'nun hâlâ yeni bir dönem kazanmaya yetecek desteğe sahip olduğuna inanıyor; ancak mevcut durumun sürmesinin denklemi değiştirebileceğini kabul ediyor. Kişisel tahmininin, Infantino'nun bir sonraki döneminin sonuna kadar görevde kalması yönünde ağır bastığını da ekledi.

Infantino, Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim el-Halife'yi seçimde 115'e 88 oyla yenerek 2016 yılından bu yana FIFA başkanlığını yürütüyor.

Seçilmesi, Uluslararası Federasyon'u sarsan yolsuzluk skandalları arasında görevinden ayrılan İsviçreli Sepp Blatter'in istifasının ardından geldi; Blatter daha sonra kendisine yöneltilen suçlamalardan beraat etti.

Infantino o dönemde FIFA'ya güveni yeniden kazandırma ve kurumu ıslah etme sözü vermiş, ardından iki kez rakipsiz olarak yeniden seçilmişti; aynı senaryonun önümüzdeki mart ayı seçimlerinde de tekrarlanması bekleniyordu.

Ancak "BBC"nin aktardığı bilgiler, Avrupa Futbol Federasyonu üyelerinden birinin daha önce Infantino'ya verdiği destek mektubunu geri çektiğini gösteriyor; bu da bazı destekçilerin tutumundaki değişimi yansıtıyor.

Infantino'nun yerine geçebilecek öne çıkan adaylar kimler?

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Victor Montagliani

CONCACAF Başkanı, Infantino'nun yerine geçmesi için gündeme gelen en öne çıkan isimlerden biri. 2016 yılında yönetişim sistemini ıslah etme sloganıyla seçildi ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'na hazırlık sürecinde kilit bir rol üstlendi.

Ayrıca 2024 Copa America turnuvasının düzenlenmesi çalışmalarına da öncülük etti ve Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine ya da katılan takım sayısının 64'e çıkarılmasına karşı tutumlarıyla tanındı. Montagliani, futbolun gücünün kişileri ve siyasi sistemleri aştığını savunuyor ve oyunun her zaman herhangi bir yöneticiden daha büyük kalacağını vurguluyor.

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Şeyh Salman bin İbrahim el-Halife

2013 yılından bu yana Asya Futbol Konfederasyonu başkanlığını yürütüyor ve 2027'ye kadar sürecek dördüncü dönemi için tek aday olarak yeniden seçildi.

Başkanlığı döneminde Asya Futbol Konfederasyonu'nun müsabakaları büyük gelişmelere sahne oldu; bunların arasında AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin başlatılması, ayrıca yeni turnuvaların ihdas edilmesi ve Asya Kupası'nın 24 takımı kapsayacak şekilde genişletilmesi yer alıyor.

Ayrıca Infantino'nun FIFA'yı yönetme biçimine yöneltilen eleştirilerin en önde gelen destekçilerinden biriydi; 46 ulusal federasyonu barındıran bir kıta konfederasyonunun desteğinden yararlanıyor.

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Nasser Al-Khelaifi

Paris Saint-Germain kulübünün ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin başkanı, dünya futbolunda büyük nüfuza sahip kişilerden biri olarak kabul ediliyor.

Avrupa Süper Ligi projesinin çöküşünün ardından Birlik'in başkanlığını üstlendi ve üye sayısını 800'den fazla kulübü kapsayacak şekilde genişletmeyi başardı.

Konumuna ve etkisine rağmen, kendisine yakın kaynaklar FIFA başkanlığına aday olmak istemediğini ve bu görevi üstlenmeyi ciddi olarak düşünmediğini vurguluyor.

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Mattias Grafström

Mayıs 2024'ten bu yana FIFA genel sekreterliği görevini yürütüyor ve Infantino'nun 2016 yılında başkan seçilmesinden itibaren onun ofis müdürü olarak çalıştıktan sonra kendisine en yakın kişilerden biri sayılıyor.

Grafström, Uluslararası Federasyon içinde giderek artan bir varlığa sahip; ancak Infantino'ya olan aşırı yakınlığı ve Avrupa dışından bir başkan seçme eğilimi, yarışa girme şansını azaltabilir.

Uluslararası Futbol Federasyonu başkanlığı dosyasının, önümüzdeki mart ayında Fas'ta düzenlenmesi planlanan yetmiş yedinci FIFA Kongresi'nde sonuçlandırılması bekleniyor. Adaylık başvurularının son tarihi ise önümüzdeki 18 Kasım olacak; bu da önümüzdeki ayların, Uluslararası Federasyon tarihinin en çekişmeli seçim mücadelelerinden birine sahne olabileceği anlamına geliyor.