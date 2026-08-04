2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan şehirler, turnuvanın sona ermesinin üzerinden yalnızca üç hafta geçmesinin ardından, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'dan kendilerine vaat edilen milyonlarca doları talep ediyor.

İngiliz The Athletic gazetesine göre, futbolun yönetim organı olan FIFA, şu ana kadar ödenmesi gereken tutarları ödemekten kaçınmaya devam ediyor. Böylece FIFA aleyhindeki skandallar ortaya çıkmayı sürdürüyor ve federasyonun başkanı Gianni Infantino bir kez daha kendisini bu krizin merkezinde buluyor.

Gazete, FIFA Başkanı'nın son Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan on bir Amerikan şehrinin her birine 1 milyon dolarlık mali katkı sözü verdiğini belirtti. Ancak ev sahibi şehirler vaat edilen paraları almak için FIFA'nın peşine düşmeye devam etse de şimdiye kadar herhangi bir yanıt alamadı.

Infantino'nun açıklamasına göre bu mali tahsisatın amacı, ev sahibi şehirlerin turnuvayı 39 gün boyunca organize etmek için katlandığı yüksek maliyetleri karşılamaktı.

Bu edisyonun, katılan takım sayısındaki artışla birlikte Dünya Kupası tarihinin en büyüğü haline geldiğini ve dolayısıyla müsabakanın bugüne kadarki tarihinde oynanan en fazla sayıda maça sahne olduğunu belirtmek gerekir.

Yerel organizasyon komitelerinden dört üst düzey yetkili krizin ayrıntılarını açıklayarak şöyle konuştu: "FIFA'ya defalarca, şehirlerin stadyum kullanımı karşılığında eşit tazminat alacağını bildirdik."

Bu temsilciler, FIFA kurumuyla ilişkilerine zarar vermemek için kimliklerini gizli tutmayı tercih ederken, bugüne kadar mali tazminatları almadıklarını vurguladı.