Gianni Infantino, "üzgünüm" kelimesinin kapıyı kapatacağını sanıyordu; oysa bu kelime ona cehennemin kapılarını açtı. FIFA Konseyi'nin öfkesini dindirmeye çalıştığı kapalı bir toplantıda, Uluslararası Futbol Federasyonu başkanı Dünya Kupası'nı satma projesi nedeniyle özür diledi. Ancak yanıt Avrupa'nın kalbinden şok edici ve hızlı bir şekilde geldi: İkna olmadık, görevine devam etmeye ehil değilsin.

Gianni Infantino, perşembe günü FIFA Konseyi'ne, büyük tartışma yaratan ve sonradan rafa kaldırılan "FIFA Forward Enterprise" (FFE) projesini gölgeleyen hatalar nedeniyle resmi olarak özür diledi.

Infantino bir video görüntüsünde şöyle konuştu: "Öncelikle, FIFA Forward Enterprise projesine ilişkin iletişim ve istişare sürecinde yaptığımız ve ağır sonuçlar doğuran hatalar için özür diliyorum."

Kendisini savunarak şöyle devam etti: "Ancak şunu hatırlamak önemli: Bu yalnızca bir öneriydi, hiçbir şekilde nihai bir anlaşma değildi."

FFE planı, Dünya Kupası da dahil olmak üzere FIFA turnuvalarının ticari çıkarlarını yönetecek ayrı bir şirket kurmayı ve azınlık hissesinin özel sektör yatırımcılarına satılmasını hedefliyordu. Infantino bunu, FIFA'nın 211 üye federasyonuna ek finansman sağlamayı amaçladığı gerekçesiyle savunmuştu.









Afrika desteği yetmiyor, Almanya bombayı patlattı

"Reuters"ın haberine göre, Infantino konsey içindeki Afrikalı yöneticiler arasında güçlü bir desteğe sahip görünse de, büyük Avrupa federasyonlarının karşı duruşu açık ve kesin olmaya devam etti.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, FIFA'da "tam bir yeniden başlangıç" çağrısında bulunarak büyük bir sürprize imza attı ve Infantino görevde kaldığı sürece reformun imkansız olduğunu vurguladı.

Neuendorf kararlı bir tavırla şöyle konuştu: "Her şeyden önce reformlara ihtiyacımız var, bu doğru ve bunu herkes biliyor. Eski yönetim anlayışı reforme edilmeli, tüm yönetişim sistemi reforme edilmeli. Ancak bu konuda son derece netim: Bu, Gianni ile mümkün değil. Bu yüzden tam bir yeniden başlangıca, siyasi bir yeniden başlangıca ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum."

"Medyadan öğrendik": İstişare skandalı

Neuendorf, Infantino'nun özrünün yeterince samimi olmadığını da ortaya koydu ve şöyle dedi: "Bu özrün bir bütün olarak FIFA Forward projesi nedeniyle olduğunu düşünmedim; benim izlenimim, yalnızca projeyi konseye sunmamış ve kimseyi sürece dahil etmemiş olması nedeniyle geldiğiydi."

Konsey üyelerinin bu kritik projeyi FIFA yönetiminden değil medya aracılığıyla öğrendiğini, diğer kıta konfederasyonlarının temsilcilerinin de istişare edilmemekten şikayetçi olduğunu ekledi.

Ateşli açıklamasını şöyle noktaladı: "Özellikle FIFA Forward projesiyle ilgili olarak, bu meselenin özründe hiç zikredilmediği izlenimine sahibim."

Almanya'dan gelen bu açıklamalar, Infantino ile Avrupa'nın büyükleri arasındaki güven krizinin geri dönüşü olmayan noktaya geldiğini ve özrünün, dünyanın en büyük futbol organizasyonunun başındaki geleceğini kurtarmaya yönelik başarısız bir girişimden öteye gitmediğini doğruluyor.



