Infantino, ikinci maaş krizinin ardından resmi bir özür aldı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, son dönemde kendisine yöneltilen çok sayıda suçlamanın ardından İngiliz gazetesi The Times'tan açık bir özür aldı.

Gazete, 13 Ekim'de yayımladığı bir makalede FIFA Başkanı'na yöneltilen çeşitli suçlamaları ele almış ve özellikle İsviçreli yöneticinin futbolu yöneten uluslararası kuruluştan resmî olarak açıklanmamış ikinci bir maaş aldığını öne sürmüştü.

The Times daha sonra bu bilgiyi yalanladı ve "İkinci bir maaş asla söz konusu olmadı" diyerek, Infantino'nun aldığı masraflar ve geri ödemelerin İsviçre yasalarına göre ücret sayılmadığını, dolayısıyla FIFA'nın yıllık raporunda yer almasının gerekmediğini açıkladı.

Gazete ayrıca, Miami'de anormal şekilde düşük bir fiyatla bir mülk satın alındığı iddialarını da düzeltti ve açıklamasını şöyle tamamladı: "Bu hatalardan dolayı Sayın Infantino'dan ve FIFA'dan özür dileriz."

Bu düzeltmelerin ardından yayımlanan bir açıklamayla FIFA hızlıca yanıt verdi ve kuruluş, bu olayın belirli çevrelerin kendisinin ve başkanının itibarına zarar vermeye yönelik tekrar eden girişimlerini gözler önüne serdiğini düşünüyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "FIFA'nın ağustos ayında belirttiği gibi, bazılarının FIFA'nın ve başkanının itibarını zedelemek için koordineli ve sürekli çaba gösterdiği açıktır."

Kuruluş ayrıca medyayı bilgilerini doğrularken daha dikkatli olmaya çağırırken, aynı zamanda sağlam gerçeklere dayanan eleştirileri kabul ettiğini vurguladı.

FIFA, "Yapıcı eleştiri memnuniyetle karşılanır, ancak bu eleştiri asılsız iddiaların yayılmasını haklı çıkaramaz" ifadesinde ısrar etti.

Son olarak kuruluş, Gianni Infantino'nun yeniden FIFA Başkanlığı'na aday olmaya hazırlandığı bir ortamda, yanlış ya da iftira niteliğinde gördüğü her türlü yayına karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceği uyarısında bulundu.



