Uluslararası Futbol Federasyonu'nun merkezinde gerçekleşen fırtınalı bir toplantıda Başkan Gianni Infantino, Dünya Kupası haklarını satmaya yönelik gizli planı nedeniyle konseyinden özür diledi. Ancak kendisine verilen yanıt kesin ve sarsıcı oldu: Her şeyi açıklamadığınız sürece dünya futbolunu yönetmeye hâlâ ehil değilsiniz.

Fırtınalı toplantının detayları

Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın konseyi, Infantino'nun "FIFA Forward Enterprise" (FFE) adı verilen yapıyı kurmaya yönelik gizli önerisine ilişkin skandalın patlak vermesinden bu yana ilk kez bugün perşembe Zürih'te toplandı.

Infantino'nun, sızdırılmasının ardından günler içinde iptal etmek zorunda kaldığı proje, dünya futbolunun yönetim organının ticari haklarının bir bölümünün özel bir yatırım şirketine devredilmesini öngörüyordu. Bu, oyunun çehresini değiştirecek tehlikeli bir ilk olacaktı.

Üç buçuk saat süren toplantıda hesap sorma masasındaki tek dosya bu kuruluş değildi. İsviçre-İtalyan başkana, başka hassas dosyalar hakkında da sert sorular yöneltildi; bunlar arasında Amerikalı forvet Folarin Balogun'un cezalandırılması, FIFA Barış Ödülü ve ulusal federasyonların finansmanı yer aldı.

Hewitt bombayı patlattı: Hiçbir yanıt alamadık

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Debbie Hewitt, konsey içindeki hayal kırıklığının boyutunu ortaya koydu ve sonrasında yaptığı açıklamalarda birçok sorunun hâlâ yanıtsız kaldığını söyledi.

Hewitt sert bir tonla şunları ekledi: "Somut taleplerimizin hiçbirine yanıt alamamış olmamız sinir bozucu; örneğin (FFE) kuruluşuna ait belgelere ulaşmak gibi."

Perde arkasında olanları da açıklayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "'Neden?' diye sordum ve bizden bu soruları yazılı olarak sunmamız istendi. Bence bu adamın o soruları yanıtlaması gerekiyor; şimdi yanıtlamazsa FIFA başkanlığına ehil değildir. Toplantıda tartışılan konu da buydu."

Hewitt, Infantino'nun özründe "bir miktar pişmanlık" bulunduğunu kabul etti, ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı: "Sonrasında yaşananlara dair duygularımız konusunda hiçbir çekince yoktu; gerçekten özür dilediği şey, konuyu konseye sunmamış olmasıydı. Eğer bu kadar pişmansan, bize bunu söyle."

UEFA tutumunu koruyor

Avrupa Futbol Federasyonu UEFA, Infantino'nun en sert eleştirmenlerinden biri olarak kabul ediliyor ve kendisini defalarca görevi bırakmaya çağırdı. UEFA, Infantino'ya karşı cezai hukuki süreçler hazırladı ve söz konusu kuruluşla ilgili tüm belgelerin açıklanmasını talep etmek üzere üç Amerikan mahkemesinde dava açtı.

UEFA'nın tutumunda herhangi bir değişiklik olup olmadığı sorulduğunda Hewitt kararlı bir şekilde yanıt verdi: "Benim bakış açıma göre hiçbir şey değişmedi. Aksini düşünmemi sağlayacak yeni bir bilgim yok; özür dileyen bir başkanımız olması dışında."

Fırtınaya rağmen UEFA, önümüzdeki mart ayında üçüncü kez FIFA başkanlık seçimlerine girecek olan Infantino'ya rakip olacak bir aday arayışını sürdürüyor; ancak şimdiye kadar inandırıcı bir aday ortaya çıkmadı.

Tottenham ve İsviçre'nin eski savunmacısı Ramon Vega adaylığını açıklama niyetini duyurdu, ancak üye federasyonlardan gerekli olan beş destek mektubunu alması pek olası görünmüyor; ciddi bir rakip olması ise hiç mümkün görünmüyor.

Buna karşılık Avrupa futbolunun önde gelen isimleri, İngiliz yayın kuruluşu "BBC Sport"a, Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger'in aday olmasını istediklerini bildirdi. Ancak Wenger'in, kazanamayabileceği bir mücadeleye girmek için FIFA'daki küresel futbol gelişiminden sorumlu başkan görevinden vazgeçmeye hazır olup olmadığı belirsiz.

Hewitt, UEFA ve dünya genelindeki Infantino rakiplerinin, 18 Kasım'daki son başvuru tarihinden önce bir aday bulması gerektiğini kabul etti ve 2019 ile 2023'te tek adaylıkla yeniden seçilmesinin ardından bir rakibin bulunmasının önemini vurguladı.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Gianni için farklı bir program benimseyen birinin olmasının önemli olduğunu düşünüyorum ve FIFA'nın bu seçeneğe sahip olması iyi bir şey. Demokratik bir sistemde yaşıyoruz. 211 federasyon olduğunu hatırlamamız gerekiyor ve tüm bu federasyonlara kendi vizyonları doğrultusunda oy kullanma fırsatının tanınması çok önemli."



