Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı İsviçreli Gianni Infantino, hem olağanüstü hem de hüzünlü anlara sahne olan Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası serüveninden bahsetmeye özen gösterdi.

Mısır Milli Takımı, Belçika ve İran ile berabere kalıp Yeni Zelanda’yı mağlup ederek tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardı; bu, “Firavunlar”ın Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetiydi.

Bu başarıyla yolculuk sona ermedi; Mısır Milli Takımı, penaltı atışları sonucunda Avustralya’yı 32’li turda eledi, ancak çeyrek finalde Arjantin’e 2-3 yenildi. Bu maç, hakem performansına ilişkin tartışmalara yol açarken, FIFA Başkanı’nın “Tango”ya kayırma yaptığı yönünde suçlamalar da gündeme geldi.

Ayrıca okuyun... Psikoloji uzmanı yanıtlıyor... Mustafa Şubayr, Messi’nin penaltısına nasıl karşı koydu?

Infantino, Mısır milli takımına bir mesaj göndermeye karar verdi ve fotoğraf paylaşım sitesi “Instagram”daki resmi hesabından Mısır milli takımına ait birkaç fotoğraf paylaştı. Fotoğraflara şu yorumu ekledi: “Teşekkürler... 2026 Dünya Kupası, Mısır futbol tarihinde özel bir yere sahip olacak... Eleme turlarına ilk kez katılım ve grup aşamasındaki ilk galibiyet.”

Ve şöyle devam etti: “Yolculuğunuz, hem ülkenizdeki hem de dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarınız için ilham vericiydi. Bu yaz yarattığınız anılar, dünyanın dört bir yanındaki Mısırlı futbolseverlerin zihninde sonsuza dek yer edecektir.”



