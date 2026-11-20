Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı İsviçreli Gianni Infantino, 18 Mart 2027'de yapılacak başkanlık seçimi yarışında yeni bir destek buldu. Güney Amerika'daki 10 federasyon, Infantino'nun adaylığını oy birliğiyle desteklediklerini açıkladı. Bu adım, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek 77. FIFA Kongresi'nde yapılacak seçim öncesinde İsviçreli yöneticinin elini güçlendirdi.

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), cuma günü yayımladığı resmi açıklamada 10 üye federasyonun, Infantino'nun liderliğini ve başkanlığı döneminde dünya futbolunda yaşanan değişiklikleri takdir ederek ona verdikleri desteği yenilediğini duyurdu.

Açıklamada, kararın Kolombiya'nın Barranquilla kentinde, Copa Sudamericana finalinin arifesinde gerçekleştirilen konsey toplantısında oy birliğiyle alındığı belirtildi. Ayrıca Infantino'ya verilecek desteğin, Mayıs 2025'te Paraguay'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kongresi'nde zaten kesinleştiği hatırlatıldı.

CONMEBOL'ün bu tutumu, FIFA'nın seçimde yarışacak 3 adayın ismini açıklamasıyla birlikte başkanlık yarışının netleşmeye başladığı bir döneme denk geldi. Adayların başında yeni bir görev dönemi kazanmayı hedefleyen Infantino yer alırken, Fransız Philippe Diallo ve Japon Kozo Tashima da yarışta bulunuyor.

Medyada yer alan değerlendirmelere göre mevcut başkan, bazı kıta ve ulusal federasyonlardan aldığı destekle koltuğunu korumada en büyük favori olarak görülüyor.

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Güney Amerika'daki 10 federasyonun desteği, FIFA'da uygulanan ve her üye ulusal federasyona büyüklüğü ya da futboldaki ağırlığı ne olursa olsun tek oy hakkı tanıyan oylama sistemi göz önüne alındığında Infantino için seçim açısından büyük önem taşıyor.

Seçimde toplam 211 oy bulunuyor ve kazanmak için salt çoğunluk, yani en az 106 oy gerekiyor. Bu durum, farklı federasyonların desteğini toplamayı bir sonraki başkanın kim olacağını belirlemede kritik bir etken haline getiriyor.

CONMEBOL'ün Infantino'ya desteğini yenilemesi sürpriz olmadı; konfederasyon daha önce de farklı vesilelerle ona destek verdiğini açıklamıştı. Ancak mevcut tutum, son aylarda dünya futbolunun yönetimiyle ilgili bazı kararlar konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıkların ardından geldi.

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Güney Amerika konfederasyonu geçen ağustos ayında, bu tür meseleleri ele almak için benimsenen diyalog ya da kurumsal mekanizmalara başvurulmadan atıldığını belirttiği tekrarlanan tek taraflı adımlarla ilgili endişelerini dile getirmişti.

Söz konusu çekinceler, Dünya Kupası haklarından hisse satışına ilişkin, başarıya ulaşamayan ve bazı futbol çevrelerinde itirazlara yol açan tartışmalı bir projeyle bağlantılıydı. CONMEBOL, bu önceki tutumlarına rağmen Infantino'nun adaylığına verdiği desteğin, onun liderliğine ve son yıllarda oyunda yaşanan değişikliklere ilişkin değerlendirmesine dayanarak sabit kaldığını vurguladı. Bu da bazı konularda ortaya çıkan anlaşmazlıklara rağmen 10 federasyonun Infantino'yu desteklemeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.