Infantino'dan Cristiano'ya duygusal veda mesajı: Nesillere ilham verdin

Cristiano Ronaldo'nun milli takımı bırakması, dünya futbolunun zirvesinde sessizce karşılanmadı. Portekizli efsanenin 23 yıllık ihtişamın ardından milli takım formasını askıya aldığını açıklamasından sadece birkaç saat sonra, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Başkanı İsviçreli Gianni Infantino, Ronaldo'yu çok az kişinin ulaşabildiği bir konuma yerleştirdiği olağanüstü bir veda mesajıyla ortaya çıktı.

Infantino, resmi Instagram hesabından, âdeta koca bir tarihin özeti gibi görünen bir mesaj yazarak şunları ifade etti: "Çok az oyuncu, Cristiano Ronaldo gibi dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin kalbine dokunmayı başardı. Olağanüstü bir yetenek, sarsılmaz bir kararlılık ve mümkün olanın sınırlarını aşma yönünde değişmeyen bir arzuyla şekillenen bir kariyer."

FIFA Başkanı duygusallıkla yetinmedi, Ronaldo'nun kariyerini tekrarı olmayabilecek eşsiz bir durum hâline getiren unsurları rakamların diliyle de ortaya koydu. Ronaldo'nun milli takımlar tarihinin gol kralı olduğuna ve 2006'dan 2026'ya kadar altı farklı Dünya Kupası edisyonunda gol atan oyun tarihindeki ilk futbolcu olduğuna dikkat çekerek bu rakamları "bir daha tekrarlanmayabilecek şeyler" olarak nitelendirdi.

Infantino geniş yankı uyandıran mesajında şunları ekledi: "Cristiano, tekrarı olmayabilecek başarılara imza attı, ancak en büyük mirası rekorların, şampiyonlukların ve gollerin çok ötesine geçiyor. Nesilleri ilham verdi, milyonlarca taraftarı birleştirdi ve Portekiz'in umutlarını ve gururunu dünyanın en büyük organizasyonlarına taşıdı."

Gelecek maçlar POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

FIFA Başkanı mesajını doğrudan bir teşekkür ifadesiyle sonlandırdı: "Cristiano, tutkun, unutulmaz anların ve Portekiz milli takımı formasını tam bir gururla giyerek bu güzel sporumuza sunduğun muazzam katkı için teşekkür ederiz. Milli takım kariyerin sonsuza dek futbol tarihinin bir parçası olarak kalacak."

Infantino'nun mesajı, Suudi Al Nassr kaptanının perşembe günü Instagram ve X hesaplarından paylaştığı, Portekiz halkına seslendiği etkileyici videoya bir yanıt olarak geldi. Ronaldo o videoda şöyle demişti: "Milli takımımıza ait 7 numaralı formayı geri verdiğim gün geldi. Onu hiçbir zaman yalnızca bana ait olarak hissetmedim, ancak 23 yıl boyunca onu giyme ve savunma onuruna ve sorumluluğuna sahip oldum."

Ronaldo sözlerine şunları ekledi: "Bugün onu geleceğe devretme zamanı geldi. Kolay bir karar değildi; bazı kararları yalnızca akıl vermez, kalp de bu kararların alınmasına ortak olur." Ronaldo ayrıca takım arkadaşlarına, teknik direktörlerine ve "Avrupa'nın Brezilyası"nın taraftarlarına teşekkür etti.

Ronaldo bu kararıyla, 234 maça çıktığı ve dünya rekoru olarak 146 gol attığı, ülkesini EURO 2016'da ilk kıta şampiyonluğuna, ardından 2019 ve 2025 UEFA Uluslar Ligi'nde iki şampiyonluğa ve 2006 Dünya Kupası yarı finaline taşıdığı efsanevi bir milli takım defterini kapatıyor.