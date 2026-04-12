Infantino, Cezayir'in kalbinden "utanç maçı" hakkında konuşuyor: Herkes ne olduğunu biliyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 1982 Dünya Kupası finallerine kadar uzanan Cezayir futboluyla olan eski duygusal bağını ortaya koydu ve "Çöl Savaşçıları"nın o dönemde dünya çapındaki futbolseverlerin kalbini kazandığını, aralarında 12 yaşında olan kendisinin de bulunduğunu vurguladı.

Cezayir'in "büyüleyiciliğini" kabul

Yeni futbol tesislerinin açılışı için Cezayir'e yaptığı resmi çalışma ziyareti sırasında Infantino, yıldız Rabah Madjer'in takım arkadaşlarının Alman devleri karşısında yazdığı futbol destanının anılarını yad etti.

Cezayirli yerel gazetelere göre FIFA Başkanı, o turnuvadaki Cezayir performansını "muhteşem" olarak nitelendirdi ve Alman milli takımının, o tarihi karşılaşmada "Yeşiller"in sergilediği taktiksel oyun ve güce hiçbir şekilde ayak uyduramadığını belirtti.

"Gijón" olayına açık bir gönderme

Infantino'nun konuşmasında, Cezayir'in tartışmalı elenişinin perde arkası da yer aldı. Infantino, Cezayir'in iki galibiyet almasına rağmen ilk turda elenmesine neden olan, Almanya ile Avusturya arasında oynanan ve "utanç maçı" olarak bilinen ünlü olaya da değindi.

Infantino, "Üçüncü maçta ne olduğunu herkes biliyor" diyerek, daha sonra Uluslararası Futbol Federasyonu'nun kurallarını değiştirerek son tur maçlarının adaleti sağlamak için aynı saatte oynanmasını sağlayan sonuç manipülasyonuna atıfta bulundu.

Altyapı desteği

Bu açıklamalar, FIFA ile Cezayir Futbol Federasyonu arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir ziyaret kapsamında yapıldı. Ziyaretin gündeminde, FIFA'nın Afrika stratejisi kapsamında geliştirme projelerinin başlatılması, antrenman merkezlerinin incelenmesi ve spor altyapısının hazırlık durumunun değerlendirilmesi yer aldı. ve Afrika futbolunu geliştirmek için genç yeteneklere yönelik yatırımları artırmanın yollarını araştırmayı içeriyordu.