Infantino, 2,1 milyar dolarlık anlaşmada UEFA'nın baskısına boyun eğdi

Haftalarca süren soğuk savaş ve karşılıklı suçlamaların ardından, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino büyük kıtasal baskılara boyun eğdi.

Yükselen öfkeyi bastırmayı amaçlayan sürpriz bir adımla İsviçreli isim, Avrupa Futbol Federasyonu ile Kuzey Amerika muadilinin rezervlerden 2,1 milyar dolar ödeme yapılması yönündeki sert talebinin ardından FIFA'nın kasalarının açılmasını ve finansmanının baştan sona gözden geçirilmesini emretti.

"Reuters" ajansının yayımladığı resmi bir mektup, Infantino'nun altı kıtasal federasyonun başkanlarına gönderdiği yazıda, ulusal federasyonlara daha fazla para dağıtılmasına ilişkin önerilerin acil bir değerlendirmesinin yapılmasını emrettiğini ve bu değerlendirmenin 15 Ekim'de FIFA Konseyi'ne sunulacağını ortaya koydu.

Infantino mektubunda temkinli bir tonla şunları söyledi: "Değerlendirme tamamlanana ve gerekli onaylar alınana kadar, hiçbir öncül rakam üye federasyonlar için onaylanmış bir taahhüt olarak değerlendirilemez."

Ceferin'in planı

Avrupa Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Federasyonu Başkanı Victor Montagliani, bu ay çıkardıkları devrim niteliğindeki bir öneriyle krizi patlatmıştı. Öneri, FIFA'nın 211 üye federasyonundan her birinin, mevcut gelişim finansmanına ek olarak, 2027-2030 döngüsü boyunca en az 10 milyon dolar almasını öngörüyordu.

İki isim, 18 Eylül tarihli mektuplarında, 2026 yılı sonunda 6 milyar dolara ulaşacağını öngördükleri FIFA rezervlerinin bağımsız bir incelemeye tabi tutulmasını talep etti. Önerilen dağıtımın, önümüzdeki döngü boyunca rezervleri 1,5 milyar doların üzerinde tutacağını vurgulayarak, FIFA'nın iptal ettiği özel yatırım planının işlevselliğini sorguladılar.

Infantino'nun savunması

Infantino, ticari hakları 20 milyar dolar olarak değerlendirmeyi amaçlayan ve geri çekilen "FIFA Forward Enterprise" ticari planının gerekçelerini savundu ve planın, FIFA'nın mevcut kaynaklarından dağıtabileceğini aşan bir finansman sağlayacağını söyledi.

Şöyle yazdı: "Şu anda geri çekilmiş olan son ticari önerinin amacı, FIFA'nın futbola daha fazla yatırım yapabilmesini sağlamaktı; mevcut kaynaklardan sorumlu bir şekilde sunulabilecek desteğin yerini almak değildi. Dolayısıyla bu desteği tamamlayacaktı."

"FIFA Forward Enterprise" projesi, UEFA, CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu da dahil olmak üzere kıtasal federasyonların istişare yapılmaması nedeniyle gösterdiği sert muhalefetin ardından geçtiğimiz temmuz ayında nihai olarak terk edilmiş, bu da FIFA'nın yönetiminin reforme edilmesine yönelik geniş çaplı taleplere yol açmıştı.

Yol haritası

Infantino, kıtasal federasyonların başkanlarından finansal modellerini ve varsayımlarını FIFA Genel Sekreteri'ne göndermelerini istedi; yetkili komitelerin de bu varsayımların doğrulanmasına katılacağını belirtti.

Konseyin, ek ödemelerin miktarını ve zamanlamasını, FIFA'nın yükümlülüklerini ve mali bağımsızlığını korumak için gerekli rezervleri, herhangi bir dağıtıma bağlı uygunluk, raporlama ve denetim koşullarını belirlemesi gerektiğini; bunu yaparken bariz yapısal maliyetlerle karşı karşıya olan kıtasal federasyonlara desteği de göz önünde bulundurması gerektiğini açıkladı.

Infantino mektubunu açık bir yatıştırma mesajıyla noktaladı: "Tutar hakkında peşin bir hüküm vermeyeceğim. FIFA'nın sağlıklı yönetim süreci aracılığıyla sorumlu bir şekilde sunulabilecek en yüksek düzeydeki ek finansmanı destekleyeceğim; bunun dürüstlükle ve şeffaf, denetlenebilir düzenlemelerin desteğiyle uygulanması şartıyla." Ayrıca FIFA'nın demokratik ve kurumsal mekanizmaları aracılığıyla alınan kararlara saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.







