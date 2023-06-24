İnegölspor Başkanı: "Sergio Ramos'tan büyük bir ismimiz var"

İnegölspor Başkanı Osman Sevim, transfer dedikoduları hakkında konuşurken Sergio Ramos'tan daha büyük olduklarını söyledi.

İnegölspor'un Sergio Ramos'a teklif yaptığı iddia edildi

Söylentiler asılsız çıktı

Kulüp başkanı, Ramos'tan büyük olduklarını söyledi

NE OLDU? 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'un Sergio Ramos ile ilgilendiği iddialarına kulüp başkanı Osman Sevim'den açıklama geldi. "Sergio Ramos’un İnegölspor ile anılması bizleri onurlandırdı ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını tüm Türkiye gibi bizler de biliyoruz." dedi.

NE SÖYLENDİ? İnegölspor Başkanı Osman Sevim şunları söyledi: "Sergio Ramos’un adının İnegölspor ile anılması bizleri onurlandırdı. İnegölspor’un adının Ramos ile anılması, İnegölspor’a ne kadar büyük bir güç kattıysa Ramos’a da katmıştır. Bizim Sergio Ramos’tan daha büyük bir ismimiz var. Ramos'tan daha büyük bir kulübüz."