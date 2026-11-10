İndrick: Oynamak istiyorum, ocak ayındaki geleceğim belirsiz

Real Madrid forveti Endrick, önümüzdeki dönemde geleceğine ilişkin açık sözlü konuşarak ocak ayında ne olacağını bilmediğini vurguladı.

İspanyol "As" gazetesi, 20 yaşındaki Endrick'in, mevcut uluslararası ara dönemde cumartesi günü Japonya ve ardından 17 Ekim'de Singapur'a karşı oynanacak iki maç için hazırlıklarına başlayan Brezilya Milli Takımı kafilesinin varışının ardından ilk konuşan isim olduğunu aktardı.

Endrick geleceği hakkında şunları söyledi: "Hâlâ 20 yaşındayım, bu yüzden işlerin nasıl gideceğini göreceğim. Tek istediğim oynamak, mutlu olmak ve takım arkadaşlarıma yardım etmek."

Şunları da ekledi: "Ocakta ne olacağını bilmiyorum, bu Allah'ın elinde. Tek dileğim kariyerim için en iyisi. Olması yazılan olacaktır. Mütevazı kalacağım ve elimden gelenin en iyisini sunmaya devam edeceğim. Madrid harika bir şehir, ama kariyerimde ilerlemek için her zaman gerekeni yapacağım."

Brezilyalı forvet, teknik direktörüne de bir mesaj göndererek şöyle dedi: "Mourinho'ya büyük bir güvenim var. Her gün benimle iletişim kuruyor, futbol konuşmak için değil, özel hayatımı sormak için."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman Real Madrid için elimden gelenin tamamını vereceğim, çünkü kulüp her şeyin üstünde gelir, ama Mourinho'nun bana gösterdiği ilgi ve sevgi, elimdeki her şeyi sunmam için bana daha büyük bir motivasyon veriyor."

Endrick, ülkesinin milli takımıyla önündeki hedefleri de düşünmeye başladı ve şöyle konuştu: "2030 yılında en iyi seviyemde olmayı umuyorum ki milli takıma yardım edebileyim. Tek istediğimiz Dünya Kupası'nı yeniden kazanmak."

Endrick, Brezilya Milli Takımı'nın önemli parçalarından biri hâline geldikten sonra, İspanya'da düzenlenmesi planlanan 2030 Dünya Kupası'nı önündeki başlıca hedefleri arasına koyuyor.