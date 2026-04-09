İnce bir ip... Mourinho'nun tartışmaları Benfica'da alevlendiriyor

Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun Benfica ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar sürse de, geleceği hâlâ büyük bir belirsizlik içinde.

"AS" gazetesi, Mourinho'nun Portekiz liginde yenilgisiz kalmasına (16 galibiyet ve 8 beraberlik) rağmen, kaderi hakkında soru işaretleri olduğunu belirtti.

Mourinho her bir eleştirisinde tartışmaları alevlendiriyor. Son olarak oyuncularını eleştiren Mourinho'nun şikayetleri, yönetimin geleceği daha net ve parlak hale getirmek için yapabileceği iyileştirmelere dair bir mesaj da içeriyor.

"AS" gazetesi, Mourinho'nun her eleştirel sözünün bir yangın çıkarıyor gibi göründüğünü, ancak birçok kez krizleri söndürmek için nüfuzunu kullandığını belirtti.

İspanyol gazete, Mourinho'yu Benfica'dan uzaklaştırabilecek seçeneğin sözleşmesinin kendisinde yattığını açıkladı.

Mourinho, Eylül 2025'te 2027 yazına kadar süren bir sözleşmeyle takıma katılmış olsa da, Portekizli teknik direktörün sözleşmede herhangi bir para cezası ödemeden sözleşmeyi feshetmesine olanak tanıyan bir madde bulunuyor.

Benfica ve teknik direktörü Mourinho'nun geleceği ince bir ipin ucunda gibi görünse de, sezon sonuna kadar kalan hedefler ve gelecekteki hedefler belirleyici bir faktör olabilir.

