İnatçı Liverpool kazanmaya devam ediyor: 0-2

Zirve yarışında hata şansı olmayan Liverpool, Cardiff'i deplasmanda 0-2 mağlup etti ve baskıyı Manchester City'nin omuzlarına yükledi.

, zirve yarışında büyük önem taşıyan maçta Cardiff'i deplasmanda 0-2 mağlup etti.

Maçın ilk yarısı Liverpool kontrolünde geçse de fazla heyecana sahne olmadı.

Temponun çok yükselmediği maçta taraflar ilk 45 dakikada golsüz eşitliği bozamadı.

Liverpool, aradığı golü 57. dakikada buldu. Kornerden içeri gönderilen topa çok güzel vuran Wijnaldum, skoru 1-0 yaptı ve maçın kilidini açtı.

Bu dakikanın ardından Cardiff'in de boşluklar vermesiyle etkili olan Liverpool, 80. dakikada Mo Salah'ın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı.

Penaltı vuruşunu gole çeviren James Milner, skoru 2-0'a getirdi ve takımını rahatlattı.

Kırmızılar, bu galibiyetle 88 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 'den liderliği devraldı. Bir maçı eksik olan Manchester ekibinin 86 puanı bulunuyor.

Liverpool, zirve yarışına bir sonraki hafta sahasında karşısında devam edecek.