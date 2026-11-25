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AFC Şampiyonlar Ligi 2'de Al Jazira ile Gol Gohar arasında çarşamba günü oynanan maçta tuhaf bir olay yaşandı. Hakem Hanna Hattab, sarhoşluk iddialarının ardından devre arasında değiştirildi.

İran ekibi Gol Gohar, Hattab'ın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira aleyhine birçok tartışmalı karar verdiğine tanık oldu. Ancak özellikle 32. dakikadaki olay dikkat çekti.

Orta sahada Gol Gohar oyuncusu Ali Asghar Ashouri'ye yapılan faulün ardından Hattab karar vermek için biraz zaman ayırdı. Suriyeli hakem daha sonra Al Jazira kalecisi Ersin Destanoglu'yu yanına çağırıp ona sarı kart göstererek herkesi şaşırttı.

Türk kaleci ve takım arkadaşları, pek dinç görünmeyen Hattab'ın kararı karşısında şaşkına döndü.

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Görüntülerde, Gol Gohar teknik direktörü Mehdi Rahmati'nin bu tuhaf olayın ardından "Sarhoş!" diye bağırdığı görülüyor. İddialar henüz doğrulanmadı ancak AFC devre arasında müdahale etme gereği duydu.

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Gol Gohar takım menajeri Heydar Afsari maçın ardından şunları söyledi: "Al Jazira maçındaki hakem normal durumda değildi. Al Jazira oyuncuları bile bize aynı şeyi söyledi."

"Kulüp, maçın yetkililerini bu durumdan hemen haberdar etti ve durum böyle devam ederse oynamayacağımızı bildirdi."

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"Al Jazira'nın 77 numarası (João Milson, editörün notu) ikinci faulünün ardından oyundan atılmalıydı ancak hakem kartı bunun yerine rakip kalecinin adına yazdı."

Afsari, "AFC'yi durumdan haberdar etmemizin ardından hakem değiştirildi" dedi. Al Jazira, Anderson Talisca'nın (eski Fenerbahçeli) golüyle maçı 1-0 kazandı.