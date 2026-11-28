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Bundesliga'ya yükselen Schalke 04, forvet Edin Dzeko'nun ilk 11'e döndüğü maçta, Borussia Dortmund ile oynayacağı Revier derbisinden bir hafta önce hezimet yaşadı.

Schalke, kendisi gibi lige yükselen SC Paderborn'a konuk olduğu maçta 1-8 (0-3) mağlup oldu. Teknik direktör Miron Muslic'in son derece kötü bir performans sergileyen takımı, üst üste sekizinci resmi maçından da galibiyet çıkaramadı. Paderborn ise evindeki üçüncü galibiyetini alarak şimdilik puan tablosunun orta sıralarına yükseldi.

Jano ter Horst, bu sezonki ilk golüyle ev sahibini öne geçirdi (21). Stefano Marino hat-trick yaptı (39, 45+4, 57). Steffen Tigges (55), Deniz Zeitler (73), Gabriel Vidovic (85, penaltıdan) ve Felix Götze (90+6) de gol attı. Schalke'nin tek golünü Adil Aouchiche kaydetti (59). Gelsenkirchen ekibi, geçen sezon 2. Lig'de oynanan iki karşılaşmayı da az farkla kazanmıştı.

Paderborn, 8-1'lik galibiyetle Bundesliga tarihine geçti. Doğu Vestfalya ekibi, lige yeni yükselen bir takımın elde ettiği sezonun en farklı galibiyeti konusunda Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga rekorunu egale etti. Düsseldorf, 1990'da FC St. Pauli'yi 7-0 yenmişti.

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Schalke çok erken gelen büyük fırsatı kaçırdı

Muslic'in ifadesiyle maça "büyük bir sorumluluk ve birliktelik içinde" çıkmak isteyen Gelsenkirchen ekibi, henüz başlarda büyük bir fırsatı değerlendiremedi. Mattes Hansen'in hatasının ardından şut çeken Junior Adamu'yu kaleci Nahuel Noll durdurdu (2).

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Bunun dışında, tamamı dolu arenadaki 15.000 seyirci, ev sahibinin daha atak ama aynı zamanda daha gergin oynadığı bir başlangıç izledi. Bir kontraatak sonrası en iyi fırsatı Marino yakaladı, ancak Schalke kalecisi Loris Karius gole izin vermedi (17). Gelsenkirchen ekibi, kısa süre sonra rakibiyle girdiği bir koşu mücadelesinde rakibinin müdahalesi olmadan uyluğundan sakatlanan Junior Dina Ebimbe'yi oyundan çıkarmak zorunda kaldı (20). Hemen ardından ter Horst, bir serbest vuruş sonrası golü buldu.

Schalke genel olarak etkisiz kaldı. Bundesliga'da o ana kadar yalnızca sınırlı bir rol oynayan Dzeko da dikkat çekmedi. Maç öncesinde "İsimlere göre hareket edemem" diyen Muslic, buna rağmen 40 yaşındaki oyuncuyu bu sezon üçüncü kez ilk 11'de sahaya sürdü.

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Golün ardından konuk ekip biraz canlandı. Hasan Kurucay'ın şutu az farkla dışarı çıktı (33). Ancak Paderborn, 2. Lig şampiyonunun normalde sağlam olan savunmasını aşmanın yollarını tekrar tekrar buldu. Marino, 34. dakikada topu oldukça farklı şekilde üstten auta gönderdi. Kısa süre sonra ise olağanüstü bir bireysel çabanın ardından farkı artırdı ve uzatma dakikalarında bir gol daha attı.

Schalke ikinci yarıya en azından biraz daha istekli başladı, ancak konuk ekip tekrar tekrar kontraataklara yakalandı.