MLS'in yayımladığı 2026 yılının en çok satan on formasına ilişkin liste, Bayern Münih'in emektar oyuncusu Thomas Müller'in hâlâ taraftarların gözdesi olduğunu gösteriyor. Kulübünün Müller ismi baskılı forması üçüncü sırada yer alıyor.

Yalnızca sırtında Lionel Messi (Inter Miami) ve Heung-Min Son (Los Angeles) yazan formalar daha fazla satılıyor. Müller'in arkasında ise etkileyici kariyerlere sahip başka oyuncular sıralanıyor.

Müller'in uzun yıllar hücumda birlikte oynadığı Chicago Fire oyuncusu Robert Lewandowski, hemen arkasında dördüncü sırada. İlk 10'da Antoine Griezmann (5., Orlando City), Luis Suarez (8., Inter Miami) ve dokuzuncu sıradaki Alman forvet Hany Mukhtar (Nashville SC) da bulunuyor.

Hany Mukhtar neden listede?

Berlin doğumlu oyuncu, 2020'den bu yana MLS'de oynuyor ve ligin önemli isimlerinden biri hâline geldi. 2022'de en değerli oyuncu seçilen Mukhtar, eylül ayında play-off'lar dâhil MLS'de 100 gol barajına ulaşan Almanya doğumlu ilk oyuncu oldu. Bu sezon 17 gol ve sekiz asist kaydetti. Marco Reus (LA Galaxy) ise listede yer almıyor.

Gelecek maçlar MTL ABD 1 16:00 VAN

Henüz 17 yaşındaki Cavan Sullivan'ın altıncı sırada olması da ilk bakışta şaşırtıcı. Ancak genç oyuncu, ABD futbolunun bir sonraki büyük umudu olarak görülüyor. Eylül ayında "Ayın Oyuncusu" seçildikten sonra ekim ayında tarihe geçti. ABD'nin 3-0 kazandığı maçta Sullivan, tarihin en genç golcüsü oldu.

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Thomas Müller: Batı Konferansı'nda lider

Müller, 2018'de Alphonso Davies'ten bu yana listeye giren ilk Whitecaps oyuncusu oldu. Şu anda 37 yaşında olan Müller, 2025'te Münih'ten Vancouver'a bonservis bedeli ödenmeden transfer oldu ve o tarihten bu yana çıktığı 47 maçta 19 gol ve 11 asist kaydetti.

Bu sezon dokuz gol atan Müller, Caps'in normal sezonda oynadığı 33 maçın ardından Batı Konferansı'nda lider olmasında önemli rol oynadı.

Thomas Müller üçüncü sırada: MLS'in en çok satan formaları