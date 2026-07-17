İnanılmaz bir bedelle… Aubameyang, Marsilya’dan ayrılıp La Liga’ya geri dönüyor

Deportivo La Coruña kulübü, Cuma akşamı, Fransız kulübü Olympique Marseille'den gelen 37 yaşındaki Gabonlu milli forvet Pierre-Emerick Aubameyang ile yaklaşık 1,5 milyon avro tutarında kesin transfer anlaşması imzaladığını resmen duyurdu.

Oyuncu, 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

İspanyol kulübü, internet sitesinde yayınladığı resmi bir açıklamayla, birkaç gündür beklenen transferin tamamlandığını doğruladı. Böylece Gabonlu forvet, 2021-2022 sezonunun sonunda Barcelona'da geçirdiği ve 24 maça çıkıp 13 gol attığı 6 ayın ardından İspanya'nın en üst ligi La Liga'ya geri dönüyor.

Gabon milli takımında 86 maça çıkıp 40 gol atan Aubameyang, 2022-2023 sezonunda daha önce forma giydiği Olympique Marsilya’da geçirdiği ikinci dönemden sonra, profesyonel kariyerinde 12. kulübüne katılıyor.

Geniş deneyime sahip Gabonlu forvet, Türk kulübü Korum’un ilgisine rağmen İspanya’ya transfer olmayı tercih etti ve sadece iki yıl önce ikinci lige düşmüş, ancak 8 yıllık bir aradan sonra kısa süre önce La Liga’ya yükselen bir takıma katıldı.