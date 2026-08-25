İmzalar atıldı: Bouaddi, Manchester City ile maceraya başlıyor

Lille orta saha oyuncusu Faslı Ayoub Bouaddi, açılan yaz transfer döneminde Manchester City'ye resmi transferine yaklaştı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Ayoub Bouaddi, Manchester City'de sağlık kontrollerinden geçti. 95 milyon euro bonservis bedeli ve ek olarak 5 milyon euro bonusla Lille'den kulübe katıldı."



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Transfer uzmanı şunları ekledi: "Bouaddi transferine ilişkin tüm belgeler kulüpler tarafından imzalandı."

Bouaddi'nin, 2026 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile dikkat çeken bir performans sergilediğini, yaşının küçüklüğüne rağmen orta sahada temel bir dayanak olduğunu belirtelim.

