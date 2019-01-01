IMDb'ye göre en çok puan alan 20 futbol filmi
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Futbol sadece 90 dakika sahada sergilenen becerilerle ilgi çeken bir spor değil. Sahaya yansıyanların yanında perde arkası olaylarıyla da dikkat çeken "güzel oyun" sık sık beyaz perde de kendisine yer buluyor.
Biz de futbolu özlediğimiz şu günlerde size film önerilerinde bulunmak istedik.
IMDb puanına göre top 20 futbol filmi
|Film
|Türkiye'de yayınlandığı ismi
|Yapım yılı
|IMDb puanı
|Montevideo, Bog te video!
|Montevideo, Tanrı Seni Korusun
|2010
|⭐ 8,3
|The Damned United
|Lanet Takım
|2009
|⭐ 7,6
|Green Street Holigans
|Yeşil Sokak Holiganları
|2005
|⭐ 7,5
|United
|United
|2011
|⭐ 7,5
|The Year My Parents Went On Vacation
|Annemler tatilde
|2006
|⭐ 7,4
|Hermano
|Kardeş
|2010
|⭐ 7,4
|Once in a Lifetime: The Extraordinary Story of the New York Cosmos
|-
|2006
|⭐ 7,3
|Looking For Eric
|Hayata Çalım At
|2009
|⭐ 7,2
|Will
|Babam İçin
|2011
|⭐ 6,9
|Das Wunder von Bern
|Bern Mucizesi
|2003
|⭐ 6,8
|Der Ganz Grosse Traum
|Konrad Koch'un Büyük Rüyası
|2011
|⭐ 6,8
|Bend It Like Beckham
|Hayatımın Çalımı Beckham
|2002
|⭐ 6,7
|Goal!
|Gol!
|2005
|⭐ 6,7
|Fever Pitch
|Aşk Kupası
|1997
|⭐ 6,7
|Sixty Six
|Altmış altı
|2006
|⭐ 6,7
|Victory
|Zafere Kaçış
|1981
|⭐ 6,6
|A Shot at Glory
|Zafer Vuruşu
|2000
|⭐ 6,3
|Zidane, un portrait du 21e siècle
|Zidane: Bir 21. Yüzyıl Portesi
|2006
|⭐ 6,3
|The Game of Their Lives
|-
|2005
|⭐ 6,2
|Playing for Keeps
|Aşk Oyunu
|2012
|⭐ 5,7
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