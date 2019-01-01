IMDb'ye göre en çok puan alan 20 futbol filmi

Futbol tatildeyken özleminizi futbol filmleri izleyerek giderenlerden misiniz? İşte size IMDb puanına göre sıralanmış futbol filmi önerileri...

Futbol sadece 90 dakika sahada sergilenen becerilerle ilgi çeken bir spor değil. Sahaya yansıyanların yanında perde arkası olaylarıyla da dikkat çeken "güzel oyun" sık sık beyaz perde de kendisine yer buluyor.

Biz de futbolu özlediğimiz şu günlerde size film önerilerinde bulunmak istedik.

IMDb puanına göre top 20 futbol filmi

Film 'de yayınlandığı ismi Yapım yılı IMDb puanı Montevideo, Bog te video! Montevideo, Tanrı Seni Korusun 2010 ⭐ 8,3 The Damned United Lanet Takım 2009 ⭐ 7,6 Green Street Holigans Yeşil Sokak Holiganları 2005 ⭐ 7,5 United United 2011 ⭐ 7,5 The Year My Parents Went On Vacation Annemler tatilde 2006 ⭐ 7,4 Hermano Kardeş 2010 ⭐ 7,4 Once in a Lifetime: The Extraordinary Story of the New York Cosmos - 2006 ⭐ 7,3 Looking For Eric Hayata Çalım At 2009 ⭐ 7,2 Will Babam İçin 2011 ⭐ 6,9 Das Wunder von Bern Bern Mucizesi 2003 ⭐ 6,8 Der Ganz Grosse Traum Konrad Koch'un Büyük Rüyası 2011 ⭐ 6,8 Bend It Like Beckham Hayatımın Çalımı Beckham 2002 ⭐ 6,7 Goal! Gol! 2005 ⭐ 6,7 Fever Pitch Aşk Kupası 1997 ⭐ 6,7 Sixty Six Altmış altı 2006 ⭐ 6,7 Victory Zafere Kaçış 1981 ⭐ 6,6 A Shot at Glory Zafer Vuruşu 2000 ⭐ 6,3 Zidane, un portrait du 21e siècle Zidane: Bir 21. Yüzyıl Portesi 2006 ⭐ 6,3 The Game of Their Lives - 2005 ⭐ 6,2 Playing for Keeps Aşk Oyunu 2012 ⭐ 5,7

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