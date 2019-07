IMDb'ye göre en çok puan alan 20 futbol filmi

Film 'de yayınlandığı ismi Yapım yılı IMDb puanı

Montevideo, Bog te video! Montevideo, Tanrı Seni Korusun 2010 ⭐ 8,3

The Damned United Lanet Takım 2009 ⭐ 7,6

Green Street Holigans Yeşil Sokak Holiganları 2005 ⭐ 7,5

United United 2011 ⭐ 7,5

The Year My Parents Went On Vacation Annemler tatilde 2006 ⭐ 7,4

Hermano Kardeş 2010 ⭐ 7,4

Once in a Lifetime: The Extraordinary Story of the New York Cosmos - 2006 ⭐ 7,3

Looking For Eric Hayata Çalım At 2009 ⭐ 7,2

Will Babam İçin 2011 ⭐ 6,9

Das Wunder von Bern Bern Mucizesi 2003 ⭐ 6,8

Der Ganz Grosse Traum Konrad Koch'un Büyük Rüyası 2011 ⭐ 6,8

Bend It Like Beckham Hayatımın Çalımı Beckham 2002 ⭐ 6,7

Goal! Gol! 2005 ⭐ 6,7

Fever Pitch Aşk Kupası 1997 ⭐ 6,7

Sixty Six Altmış altı 2006 ⭐ 6,7

Victory Zafere Kaçış 1981 ⭐ 6,6

A Shot at Glory Zafer Vuruşu 2000 ⭐ 6,3

Zidane, un portrait du 21e siècle Zidane: Bir 21. Yüzyıl Portesi 2006 ⭐ 6,3

The Game of Their Lives - 2005 ⭐ 6,2