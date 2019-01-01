İlkay: Sterling dünyanın en iyisi olabilir
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İlkay Gündoğan'a göre Raheem Sterling dünyanın en iyi beş hücum oyuncusundan biri ve böyle giderse en iyisi de olabilir.
Manchester City, Aston Villa'yı 3-0'la geçerken goller Raheem Sterling, Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan'dan geldi.
Maçın ardından basın mensuplarına konuşan İlkay, Sterling'e övgüler yağdırırken "Dünyanın en iyi beş oyuncusundan biri. Son 12 - 18 ayda gösterdiği istikrar ortada. Eğer bu şekilde devam ederse dünyanın en iyisi olabilir." sözlerini kullandı.
Raheem Sterling bu sezon City ve İngiltere formalarıyla çıktığı maçlarda 17 gol attı, 11 asist yaptı.