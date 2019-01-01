Premier Lig

İlkay: Sterling dünyanın en iyisi olabilir

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Raheem Sterling, Pep Guardiola yönetiminde parlamaya devam ederken, İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşına büyük bir övgü geldi.

İlkay Gündoğan'a göre Raheem Sterling dünyanın en iyi beş hücum oyuncusundan biri ve böyle giderse en iyisi de olabilir.

Manchester City, Aston Villa'yı 3-0'la geçerken goller Raheem Sterling, Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan'dan geldi. 

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan İlkay, Sterling'e övgüler yağdırırken "Dünyanın en iyi beş oyuncusundan biri. Son 12 - 18 ayda gösterdiği istikrar ortada. Eğer bu şekilde devam ederse dünyanın en iyisi olabilir." sözlerini kullandı.

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Raheem Sterling bu sezon City ve İngiltere formalarıyla çıktığı maçlarda 17 gol attı, 11 asist yaptı.

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