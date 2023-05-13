İlkay Gündoğan transfer konusunda net karar aldı: Artık hedefi belli

Manchester City sezon sonunda sıkı bir maratona girerken İlkay Gündoğan geleceğine dair şimdilik bir karar verdi.

İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sona eriyor

Barcelona onu İspanya'ya götürmeye istekli

32 yaşındaki orta saha ise şimdilik kimseye yeşil ışık yakmıyor

NE OLDU? İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda biterken 32 yaşındaki oyuncu henüz kulübüyle kontrat yenilemedi. Barcelona'nın İlkay'ı kadroya katmak istediği bilinirken başarılı orta saha geleceğine dair bir karar aldı.

NE SÖYLENDİ? Fabrizio Romano'nun haberine göre, İlkay Gündoğan geleceğine dair düşünmeyi şimdilik rafa kaldırdı. Manchester City ile sezon sonuna odaklanan oyuncunun hedefinde Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kupası var. Henüz herhangi bir teklife yeşil ışık yakmıyor. Barcelona iyi bir sözleşmeyle onu kadroya katmak istese de son kararı oyuncunun vermesini bekliyor.

BÜYÜK RESİM: Manchester City menajeri Pep Guardiola ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla İlkay Gündoğan'ı bir hayli övdü. İspanyol menajer, İlkay'ın "yetiştirdiği en iyi oyunculardan biri" olduğunu söylerken kulüpteki geleceğinin ona bağlı olduğunun mesajını verdi.