İlkay Gündoğan, PSG'de Lionel Messi'nin takım arkadaşı olabilir

Manchester City'nin orta sahası İlkay Gündoğan, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda biterken geleceğiyle ilgili planları sezon sonuna sakladı.

İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi, 2023 Haziran'da bitiyor

Dünya Kupası'na odaklanan oyuncu gelecek planlarını sezon sonuna bıraktı

Ancak PSG, Manchester City'nin orta sahası için kolları sıvadı

NE OLDU? 2016'da Borrusia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi, 2023 Haziran'da sona eriyor. Orta saha, İngiliz ekibinde forma giydiği süre boyunca Pep Guardiola'nın planları arasında yer aldı ve düzenli forma şansı buldu. Avrupa'nın büyük kulüpleri, orta saha ile anlaşma yapmak istiyor.

İLKAY GÜNDOĞAN İLE HANGİ KULÜPLER İLGİLENİYOR? El Nacional'e göre, Paris Saint-Germain, İlkay Gündoğan ile yaz transfer döneminde sözleşme imzalamak istiyor. Bu hamle gerçekleşirse İlkay, Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'ye takım arkadaşı olabilir. Ayrıca Barcelona'nın da oyuncuyla ilgilendiği biliniyor. İlkay Gündoğan hakkında eski hocası Jürgen Klopp için Liverpool'a imza atacağı dedikoduları da çıkmıştı. Ancak orta saha bu iddiaları yalanladı.

İLKAY GÜNDOĞAN NE SÖYLEDİ? Kicker'a konuşan İlkay Gündoğan şunları söyledi: "2024'te de hala en üst düzeyde oynayabileceğimi düşünüyorum. En azından öyle hissediyorum. Çok fazla uzak görünmese de 2023 yazı hala çok uzak görünüyor. Şu anda bu konuda çok fazla düşünmüyorum."

"Şu anda Guardiola'nın bile sezon sonunda durumunun ne olacağı belli değil. Sözleşmesi 2023'e kadar sürüyor ve kimse ne planladığını bilmiyor."

"Kariyerimde planlarımı her zaman teknik direktörün kim olduğuna bağlı olarak yaptım. Çünkü, bir futbolcu olarak en önemli şey teknik direktörün size değer vermesi, aynı zamanda sizi teşvik edebilmesidir."

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN SIRADA NE VAR? İlkay Gündoğan şu anda Almanya formasını taşıyacağı 2022 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Almanya, E Grubu'nda Japonya, Kosta Rika ve İspanya'ya karşı mücadele verecek.