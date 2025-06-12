İlkay Gündoğan'ın Galatasaray kararı belli oldu! Bakın transfer için ne dedi?

Leroy Sane transferini bitiren Galatasaray bu yaz bir başka önemli hamleyi daha tamamlamak isterken İlkay Gündoğan'dan son karar çıktı.

Galatasaray transferi erken açtı

Leroy Sane, İstanbul'a geldi

Sırada İlkay Gündoğan var

NE OLDU? Bu sezonu ligde üst üste aldığı 3. şampiyonluk ve 5 yıldızla kapatan Galatasaray önümüzdeki sezonun çalışmalarına erkenden başladı. Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren sarı-kırmızılıların ikinci hedefi İlkay Gündoğan transferini bitirmek. Peki İlkay Gündoğan, Galatasaray'a transfer olmaya nasıl bakıyor?

BÜYÜK RESİM: Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, İlkay Gündoğan transferini bitirmek için tüm şartları zorluyor. İlkay Gündoğan da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

İlkay Gündoğan ile Galatasaray'ın anlaşması halinde sarı-kırmızılılar, Manchester City'yi de ikna edip bu transferi bitirebilir.

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2023/24 yazında Barcelona'nın yolunu tutan İlkay Gündoğan geçen sezon eski takımı Manchester City'ye dönüş yaptı ancak Guardiola'nın ekibiyle birlikte oldukça kötü bir sezon geçirdiler.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? İlkay Gündoğan milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanmış olsa da kural gereği 2015 öncesinde seçim yaptığı için yerli oyuncu statüsünde sayılacak.

Ayrıca Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan eşi Sara Arfaoui ile Galatasaray'ın UEFA zaferini kazandığı şehir Kopenhag'da zaferin yıl dönümü olan 17 Mayıs'ta dünyaevine girmişti.

SIRADA NE VAR? İlkay Gündoğan'ın adı geçtiğimiz yaz da Galatasaray'la anılmıştı. Deneyimli oyuncu, TRT Spor'un "Galatasaray'da oynamak ister misin?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Bir gün olabilir ama bu yaz olmaz, nasip."