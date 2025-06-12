İlkay Gündoğan'ın Galatasaray kararı belli oldu! Bakın transfer için ne dedi?

- Galatasaray transferi erken açtı
- Leroy Sane, İstanbul'a geldi
- Sırada İlkay Gündoğan var
NE OLDU? Bu sezonu ligde üst üste aldığı 3. şampiyonluk ve 5 yıldızla kapatan Galatasaray önümüzdeki sezonun çalışmalarına erkenden başladı. Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren sarı-kırmızılıların ikinci hedefi İlkay Gündoğan transferini bitirmek. Peki İlkay Gündoğan, Galatasaray'a transfer olmaya nasıl bakıyor?
BÜYÜK RESİM: Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, İlkay Gündoğan transferini bitirmek için tüm şartları zorluyor. İlkay Gündoğan da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.
İlkay Gündoğan ile Galatasaray'ın anlaşması halinde sarı-kırmızılılar, Manchester City'yi de ikna edip bu transferi bitirebilir.
2023/24 yazında Barcelona'nın yolunu tutan İlkay Gündoğan geçen sezon eski takımı Manchester City'ye dönüş yaptı ancak Guardiola'nın ekibiyle birlikte oldukça kötü bir sezon geçirdiler.
BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? İlkay Gündoğan milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanmış olsa da kural gereği 2015 öncesinde seçim yaptığı için yerli oyuncu statüsünde sayılacak.
Gelecek maç
Ayrıca Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan eşi Sara Arfaoui ile Galatasaray'ın UEFA zaferini kazandığı şehir Kopenhag'da zaferin yıl dönümü olan 17 Mayıs'ta dünyaevine girmişti.
SIRADA NE VAR? İlkay Gündoğan'ın adı geçtiğimiz yaz da Galatasaray'la anılmıştı. Deneyimli oyuncu, TRT Spor'un "Galatasaray'da oynamak ister misin?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Bir gün olabilir ama bu yaz olmaz, nasip."