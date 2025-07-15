İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'dan alacağı maaş belli oldu

Galatasaray'ın kısa süre içinde transferini duyuracağı söylenen İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı ekipteki şartları da belli oldu.

Galatasaray, transferde bombaları art arda patlatıyor. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan orta saha İlkay Gündoğan ile prensip anlaşmasına vardı. Manchester City'de Guardiola'nın kadrosunun önemli bir parçası olan deneyimli futbolcunun kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Leroy Sane için yürütülen temasların ardından bir başka yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, beIN SPORTS’un haberine göre Gündoğan ile tüm kişisel şartlarda el sıkıştı.

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray’da oynamaya istekli olduğunu yönetime net bir şekilde iletti. İngiliz devi Manchester City’de uzun yıllar forma giydikten sonra Barcelona’nın yolunu tutan İlkay, geçtiğimiz sezonun başında İngiliz devine geri dönmüştü.

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İlkay Gündoğan, Galatasaray'da ne kadar kazanacak?

beIN Sports'un haberine göre, Sarı-kırmızılıların İlkay Gündoğan'a yıllık 5 milyon euro ile 6 milyon euro arasında bir maaş ödeyeceği konuşuluyor.

Galatasaray, orta sahasını lider bir isimle güçlendirirken, Avrupa hedefi doğrultusunda kadrosuna seviye atlatacak bir hamle daha yapmış oldu.