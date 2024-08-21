İlkay Gündoğan'ın eşinden Barcelona hamlesi

İlkay Gündoğan'ın adı transfer dedikodularına karışırken eşi Sara Arfaoui'den sürpriz bir Barcelona hamlesi geldi.

İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılacağı söyleniyor

Galatasaray ve Manchester City gündemde

Sara Arfaoui eşinin kulübünü takipten çıktı

NE OLDU? 2023 yazında Manchester City'den bedelsiz olarak Barcelona'nın yolunu tutan İlkay Gündoğan'ın adı yine transfer dedikodularına karıştı. 33 yaşındaki orta saha için Manchester City ve Galatasaray söylentileri var. İlkay'ın eşi Sara'dan ise sürpriz bir hamle geldi.

BÜYÜK RESİM: İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, sosyal medya hesabında Barcelona'yı takip etmeyi bıraktı. Sara Arfaoui'nin bu hamlesinin ardından İlkay Gündoğan'ın transfer dedikoduları hız kazandı.

ROTA HANGİ KULÜP? İlkay Gündoğan'ın adı Galatasaray ile anılsa da 33 yaşındaki oyuncunun eski takımı Manchester City'ye imza atması daha muhtemel. AS'ın haberine göre, Pep Guardiola eski oyuncusunun takıma katılmasına yeşil ışık yaktı.

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SIRADA NE VAR? İlkay Gündoğan'ın Barcelona ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Deneyimli oyuncunun geleceği kısa süre içinde netlik kazanacak.