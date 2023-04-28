İlkay Gündoğan, Guardiola'yı kızdıracak: "O, dünyanın en iyi teknik direktörü"

İlkay Gündoğan, Thomas Tuchel'in Bayern Münih'i ayağa kaldırabileceğini söylerken onu Guardiola'ya benzetiyor.

İlkay Gündoğan, Tuchel ile Dortmund'da çalıştı

Alman teknik direktörü "dünyanın en iyilerinden biri" ilan etti

Onu Guardiola ile kıyasladı

NE OLDU? Bayern Münih'te Julian Nagelsmann'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Thomas Tuchel otururken eski öğrencisi İlkay Gündoğan ona destek verdi.

NE SÖYLENDİ? Sky'a konuşan İlkay Gündoğan şunları söyledi: "Benim için Thomas Tuchel dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Onunla Borussia Dortmund'da yalnızca bir yıl çalışma fırsatı buldum ancak o bir yıl inanılmaz keyifli geçti. Taktiksel olarak çalışma şekli, ayrıntılara takılmasıyla Guardiola'ya aşırı derecede benziyor. Bence Tuchel, Bayern Münih'i yeniden Avrupa'nın en iyi takımlarından biri yapacak."

BÜYÜK RESİM: İlkay Gündoğan ile Thomas Tuchel, 2015/16 sezonunda Borussia Dortmund'da birlikte çalıştı. Bir sonraki yıl İlkay Gündoğan, Manchester City'ye transfer oldu.