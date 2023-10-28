İlkay Gündoğan'dan Barcelona'da Neymar'dan sonra bir ilk!

İlkay Gündoğan, Real Madrid'e karşı kaydettiği golle derbi golcüsü olduğunu bir kez daha gösterirken Neymar'dan sonra bir ilki başardı.

Gündoğan, Barcelona'yı öne geçirdi

Der Klassiker, Manchester derbisi ve El Clasico'da gol atmış oldu

Neymar'dan sonra bir ilki başardı

NE OLDU? La Liga'da Barcelona, Real Madrid'i konuk ederken dev mücadele Carlo Ancelotti'nin öğrencilerinin 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. Katalan devinin tek golü 6. dakikada İlkay Gündoğan'dan geldi. Böylece İlkay, 2014 Neymar'dan bu yana El Clasico'daki en hızlı golü atmış oldu. Neymar, 2014'te üç dakika iki saniyede golü bulmuştu.

BÜYÜK RESİM: İlkay Gündoğan, Real Madrid'e karşı kaydettiği golle derbi golcüsü olduğunu bir kez daha gösterdi. Deneyimli orta saha, Borussia Dortmund - Bayern Münih, Manchester City - Manchester United ve Barcelona - Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın 3 büyük ligindeki derbilerin hepsinde gol kaydetmiş oldu. Ayrıca Gündoğan'ın son 3 kulüp golünün ikisi Manchester derbisinde biri El Clasico'da geldi.

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