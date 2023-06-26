İlkay Gündoğan, Barcelona transferini tamamladı! Manchester City'ye veda etti!

Barcelona, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

İlkay Gündoğan, Manchester City'ye veda etti

Barcelona'ya katılacak

Mavilerle sözleşmesi sona ermişti

NE OLDU? Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan, Premier Lig ekibiyle yedi yıllık birlikteliğine son verdi ve Barcelona'nın yolunu tuttu. İlkay Gündoğan, Guardiola ile birlikte kazandığı üç kupanın ardından Xavi'nin ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

BÜYÜK RESİM: Sergio Busquets'in kulüpten ayrılmasıyla Barcelona, orta saha seçeneklerini artırmak istedi. Busquets, Lionel Messi ile birlikte oynamak için Inter Miami'ye imza attı.

NE SÖYLENDİ? Barcelona kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla transferi duyurdu. İlkay Gündoğan'ın serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlendi.

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